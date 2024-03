https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html

"Рынок в хаосе": Европа в ужасе из-за российского сырья

Европейцы столкнулись с последствиями санкций против российских алмазов. Чтобы "фильтровать" сырье, ЕС обязал закупщиков отдавать камни на экспертизу. Это... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:03

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейцы столкнулись с последствиями санкций против российских алмазов. Чтобы "фильтровать" сырье, ЕС обязал закупщиков отдавать камни на экспертизу. Это привело к существенным отсрочкам поставок и росту издержек. В отрасли ждут еще более серьезных потрясений. Откуда взялисьС 2024 года страны "Большой семерки" запретили импорт добытых, обработанных или произведенных в России алмазов. С 1 марта действуют ограничения и на камни, ограненные в третьих странах.Согласно законодательным мерам, принятым Европейской комиссией, ввозимые в ЕС драгоценные камни должны проходить сертификацию на предмет возможного российского происхождения в бельгийском Антверпене — одном из ведущих мировых центров торговли алмазами. С начала марта туда отправляют на экспертизу все камни крупнее одного карата, а с сентября будут проверять и крупнее половины карата. На каждый алмаз нужно предоставлять сертификат — где добыли и где огранили. В итоге рынок охватил хаос, пишет британская The Times со ссылкой на представителей индустрии. Бельгийские регуляторы требуют, чтобы происхождение драгоценных камней подтверждалось документами. Трейдеры жалуются на дополнительные расходы и длительные задержки: если раньше на выполнение заказа могло уйти двое суток, то теперь процесс занимает до двух недель.Вас предупреждалиРуководство алмазодобывающей и маркетинговой компании De Beers в марте уже предупреждало правительство Бельгии о последствиях санкций. По оценке компании, увеличение объема обработки драгоценных камней приводит к "существенным задержкам, блокировкам и расходам на импорт алмазов в Бельгию". Следовательно, рынок будет нести существенные убытки.Reuters также сообщало о том, что более сотни компаний алмазной отрасли Антверпена столкнулись с "дорогостоящими задержками импорта драгоценных камней из-за запрета "Большой семерки".В De Beers указали и на риски "утечки" европейских трейдеров в Дубай и Индию, чтобы обойти правила Евросоюза. Поскольку последствия санкций в отношении российского сырья не касаются алмазных центров в Дубае, Нью-Дели и Тель-Авиве, некоторые компании хотят туда передислоцироваться. Эти опасения подтвердили и источники The Times."Десять компаний сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за новых правил", — заявил газете финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена."Бесполезное занятие"Впереди вал негатива: это и издержки производителей, и логистические сложности, и ограничение доступности камней. И как следствие — рост цен на алмазы как минимум на внутреннем рынке ЕС."Санкционное" искажение рынка противоречит рыночным правилам игры. Казалось бы, оно направлено на поддержку внутренних производителей, но в итоге вредит всем игрокам, причем в большей степени — собственным. Не за горами появление серого рынка, существующего поверх принятых санкционных ограничений и расширяющегося с целью их обхода", — констатирует The Times."Кроме того, существенные задержки в таможенном оформлении дестабилизируют сложившийся ритм деятельности обрабатывающего сектора, что может в итоге выразиться в падении ВВП профильных в этой сфере стран. В конечном счете ограничения снижают доступность алмазов для потребителя и стимулируют рост цен. Поэтому некоторые клиенты могут переключиться на альтернативные объекты инвестирования", — отмечает Михаил Гордиенко, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.В свете всего этого еще более неприятно другое — нет надежного способа определить, где добыли алмаз. И эксперты объясняют почему."Исходя из положений "Алмазного протокола", который включает в себя декларацию, стандарт и систему гарантий, участники рынка должны выяснять происхождение алмазов. Прежде всего проверять счета-фактуры, в которых указана страна добычи или переработки. Из перечня других мер — механизм сегрегации с цветовой маркировкой, система учета информации в течение трех лет, сверка производства и запасов, обучение персонала перечисленным контрольным мерам", — перечисляет Гордиенко.Однако при этом не учитывают сложность проверки информации в предоставляемых документах. Камни могут продать в другую страну, а уже оттуда — в ЕС. А также — обработать в третьих странах, например в Индии. Рынок характеризуется сложной цепочкой поставок и глобальным перекрестным перемещением камней, что делает контроль над происхождением особенно затруднительным, подчеркивает экономист.О том, что таможенники не сумеют отличить российские алмазы от других, говорил и глава De Beers Эл Кук в интервью газете Financial Times."При самом большом желании в мире среднестатистический таможенный сотрудник не сможет посмотреть на один алмаз, потом на другой и сказать: "Этот точно российский", — отметил он.Остались с носомИнтересен и другой момент. Как отмечает The Times, Лондон и Вашингтон отказались от схемы проверок в Антверпене, разрешив производителям бриллиантов самостоятельно сертифицировать страну происхождения.Получается, эти два члена "Семерки" — США, подзуживающие Евросоюз с введением новых санкций против России, и Великобритания, которая уже давно покинула ЕС, — вышли сухими из воды, оставив союзников с носом.Экономика ЕС стагнирует с начала прошлого года, отмечается отток капитала в США и азиатские страны. Санкционное давление на отрасль самым негативным образом сказывается на европейских переработчиках и продавцах камней. Теперь "Семерке" предстоит разобраться с тем, что делать с "надежным механизмом проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7", который пообещали создать до 1 сентября 2024-го.

Наталья Дембинская

