https://ria.ru/20240328/alkogol-1936349608.html
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах - РИА Новости, 28.03.2024
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах
Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов республики - Кременского и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:15
2024-03-28T12:15
2024-03-28T12:15
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
леонид пасечник
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925720156_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9407f6040a6f1cc9db493fe5a15a2e65.jpg
ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов республики - Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке. "Постановляю: установить на территории Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также городских округов город Лисичанск, город Рубежное и город Северодонецк Луганской Народной Республики, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, не относящейся к спиртным напиткам, при оказании услуг общественного питания", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики. Кроме того, Пасечник постановил признать утратившим силу указ главы республики "О некоторых вопросах оборота спиртных напитков на территории ЛНР в период действия военного положения". Контроль за исполнением нового указа решено возложить на командующего вторым армейским корпусом восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ и главу МВД ЛНР. Указ вступает в силу со дня его публикации.
https://ria.ru/20231017/balitskiy-1903342062.html
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925720156_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_2d6ade026b8ba3b95fe40bf0aa5edb75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, леонид пасечник, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Рубежное, Леонид Пасечник, Безопасность, Россия
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в Северодонецке и Лисичанске
ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов республики - Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке.
"Постановляю: установить на территории Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также городских округов город Лисичанск, город Рубежное и город Северодонецк Луганской Народной Республики, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, не относящейся к спиртным напиткам, при оказании услуг общественного питания", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.
Кроме того, Пасечник постановил признать утратившим силу указ главы республики "О некоторых вопросах оборота спиртных напитков на территории ЛНР в период действия военного положения". Контроль за исполнением нового указа решено возложить на командующего вторым армейским корпусом восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ
и главу МВД ЛНР.
Указ вступает в силу со дня его публикации.