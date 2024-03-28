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Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/alkogol-1936349608.html
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах - РИА Новости, 28.03.2024
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах
Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов республики - Кременского и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:15
2024-03-28T12:15
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
леонид пасечник
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов республики - Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке. "Постановляю: установить на территории Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также городских округов город Лисичанск, город Рубежное и город Северодонецк Луганской Народной Республики, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, не относящейся к спиртным напиткам, при оказании услуг общественного питания", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики. Кроме того, Пасечник постановил признать утратившим силу указ главы республики "О некоторых вопросах оборота спиртных напитков на территории ЛНР в период действия военного положения". Контроль за исполнением нового указа решено возложить на командующего вторым армейским корпусом восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ и главу МВД ЛНР. Указ вступает в силу со дня его публикации.
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здоровье - общество, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, леонид пасечник, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Рубежное, Леонид Пасечник, Безопасность, Россия
Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах

Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем в Северодонецке и Лисичанске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСеверодонецк
Северодонецк - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания на территории прифронтовых районов республики - Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке.
"Постановляю: установить на территории Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также городских округов город Лисичанск, город Рубежное и город Северодонецк Луганской Народной Республики, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, не относящейся к спиртным напиткам, при оказании услуг общественного питания", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.
Кроме того, Пасечник постановил признать утратившим силу указ главы республики "О некоторых вопросах оборота спиртных напитков на территории ЛНР в период действия военного положения". Контроль за исполнением нового указа решено возложить на командующего вторым армейским корпусом восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ и главу МВД ЛНР.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРубежноеЛеонид ПасечникБезопасностьРоссия
 
 
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