https://ria.ru/20240328/aeroflot-1936497238.html

"Аэрофлот" опроверг сообщения о пострадавших на рейсе из Бангкока

"Аэрофлот" опроверг сообщения о пострадавших на рейсе из Бангкока - РИА Новости, 28.03.2024

"Аэрофлот" опроверг сообщения о пострадавших на рейсе из Бангкока

Сообщения об отсутствии кислорода на рейсе "Аэрофлота" Бангкок-Красноярск и госпитализации четырех пассажиров не соответствуют действительности, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:33

2024-03-28T22:33

2024-03-28T22:33

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сообщения об отсутствии кислорода на рейсе "Аэрофлота" Бангкок-Красноярск и госпитализации четырех пассажиров не соответствуют действительности, сообщили в официальном Telegram-канале авиакомпании. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о том, что накануне рейс "Аэрофлота" не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался на сутки. Во время ожидания, по словам пассажиров, в салон не подавался кислород. Людям становилось плохо. "Информация о том, что госпитализировали четырех пассажиров и в самолет не поступал кислород, не соответствует действительности. С борта воздушного судна был госпитализирован один пассажир, двое пассажиров обратились в медицинский пункт аэропорта и в последствии вылетели в пункт назначения 27 марта", - говорится в публикации. При этом Западное МСУТ СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолете, вылетающего из Бангкока... По изложенным сведениям следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240327/samolet-1936224135.html

https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html

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бангкок, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), аэрофлот, в мире