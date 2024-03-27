https://ria.ru/20240327/zhyuri-1936132128.html

Талантливые дети из Пермского края войдут в жюри фестиваля "Медвежонок"

Талантливые дети из Пермского края войдут в жюри фестиваля "Медвежонок" - РИА Новости, 27.03.2024

Талантливые дети из Пермского края войдут в жюри фестиваля "Медвежонок"

Организаторы Второго Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" объявили конкурс среди ребят из Пермского края на участие в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:34

2024-03-27T12:34

2024-03-27T12:34

пермский край

пермь

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 27 мар — РИА Новости. Организаторы Второго Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" объявили конкурс среди ребят из Пермского края на участие в детском жюри фестиваля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кинофестиваль "Медвежонок" состоится в Перми с 31 мая по 2 июня 2024 года, его площадкой станет обновленное молодежное пространство "Кристалл-Центр". Детское жюри будет оценивать лучшие фильмы и анимацию наравне с кинозвездами и другими выдающимися российскими деятелями кино — членами взрослого жюри. Юные эксперты вручат свои призы в специально предусмотренных номинациях. Отборочный конкурс на участие в детском жюри продлится до 15 апреля, в нем могут участвовать ребята в возрасте от 7 до 18 лет. "Мы ждем заявок от детей, которые проявили себя в самых разных сферах жизни: это могут быть отличники учебы, спорта, творчества, общественники. А может, они нас удивят чем-то другим, чего мы, взрослые, даже представить себе не можем! Важно, чтобы на фестивале лучшие фильмы и анимацию ребята выбирали сердцем! Но быть в составе детского жюри – это еще и большая ответственность. В прошлом году наши "звездочки" давали интервью СМИ, участвовали во всех мероприятия фестиваля – были вовлечены на 100%. Надеемся, что для юных членов жюри в этом году "Медвежонок" станет таким же увлекательным приключением", – приводятся в сообщении слова генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой-Волковой. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в прошлом году фестиваль прошел в Пермском крае впервые и стал одним из флагманских событий программы 300-летия Перми. В этом году кинофестиваль станет частью мероприятий Года семьи. В состав детского жюри первого фестиваля "Медвежонок" вошли 10 ребят из Пермского края, среди них - спортсмены, лидеры детских общественных организаций, победители художественных конкурсов.

https://ria.ru/20240322/professionaly-1934872220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, пермь, дмитрий махонин