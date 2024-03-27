https://ria.ru/20240327/zhurnalistka-1936255277.html
В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, писавшую для Baltnews
В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, писавшую для Baltnews - РИА Новости, 27.03.2024
В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, писавшую для Baltnews
Эстонские силовики арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, сообщила газета Eesti... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:20
2024-03-27T20:20
2024-03-27T20:44
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 мар — РИА Новости. Эстонские силовики арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, сообщила газета Eesti Ekspress."Полиция безопасности подозревает Светлану Бурцеву в нарушении международных санкций. Проживающая в Таллине гражданка Эстонии писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, которое находится под санкциями Евросоюза", — говорится в публикации.По информации СМИ, уголовное дело Бурцевой стало достоянием гласности в среду утром в Таллинском окружном суде, когда адвокат потребовал ее освобождения из-под стражи. Сегодня также выяснилось, что полиция безопасности предъявила журналистке дополнительное подозрение — уже по статье "Отношения против Эстонской Республики".Как уточнила газета, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить "совершения ею новых преступлений" и возможного выезда из страны.Ходатайство адвоката об освобождении журналистки отклонили. Как пишет Eesti Ekspress, Таллинский окружной суд примет решение о продолжении содержания Бурцевой под стражей или о ее освобождении не позднее начала апреля.
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в мире, эстония, таллин
В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, писавшую для Baltnews
Eesti Ekspress: в Эстонии арестовали журналистку Baltnews Светлану Бурцеву
ХЕЛЬСИНКИ, 27 мар — РИА Новости.
Эстонские силовики арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, сообщила газета Eesti Ekspress
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"Полиция безопасности подозревает Светлану Бурцеву в нарушении международных санкций. Проживающая в Таллине гражданка Эстонии писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, которое находится под санкциями Евросоюза", — говорится в публикации.
По информации СМИ, уголовное дело Бурцевой стало достоянием гласности в среду утром в Таллинском окружном суде, когда адвокат потребовал ее освобождения из-под стражи. Сегодня также выяснилось, что полиция безопасности предъявила журналистке дополнительное подозрение — уже по статье "Отношения против Эстонской Республики".
Как уточнила газета, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить "совершения ею новых преступлений" и возможного выезда из страны.
Ходатайство адвоката об освобождении журналистки отклонили. Как пишет Eesti Ekspress, Таллинский окружной суд примет решение о продолжении содержания Бурцевой под стражей или о ее освобождении не позднее начала апреля.
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