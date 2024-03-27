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Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:20 27.03.2024 (обновлено: 16:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/zhitelnitsa-1936161683.html
Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте
Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте - РИА Новости, 27.03.2024
Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте
Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдывавшей насилие при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", женщина рассказала, что много РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:20
2024-03-27T16:36
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
липецкая область
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
россия
крокус
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдывавшей насилие при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", женщина рассказала, что много выпила и сказала это от злости. Ранее пользователи соцсетей возмутились высказываниями блогерши из Липецкой области, которая во время онлайн-трансляции, представившись матерью бойца СВО, признается, что ей все равно на то, сколько человек погибло в "Крокусе", потому что москвичам, по ее мнению, все равно на погибших на фронте. В конце она бросает фразу, что "мало их убили". Накануне сообщалось, что липецкие полицейские проводят проверку после данных высказываний.&quot;Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведены обысковые мероприятия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение&quot;, — говорится в сообщении на сайте &quot;МВД Медиа&quot;.На опубликованном МВД видео женщина заявила, что она "очень много выпила". "И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. &lt;...&gt; Признаю, что я сказала это от злости. &lt;...&gt; Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала", — сказала она. Правоохранителями назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
https://ria.ru/20240327/delo-1936107918.html
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происшествия, липецкая область, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Липецкая область, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Красногорск, Россия, Крокус
Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте

Женщина, оправдывавшая теракт в "Крокусе", заявила, что много выпила в тот день

© МВД РоссииЖительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в "Крокусе"
Жительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в Крокусе
© МВД России
Жительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдывавшей насилие при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", женщина рассказала, что много выпила и сказала это от злости.
Ранее пользователи соцсетей возмутились высказываниями блогерши из Липецкой области, которая во время онлайн-трансляции, представившись матерью бойца СВО, признается, что ей все равно на то, сколько человек погибло в "Крокусе", потому что москвичам, по ее мнению, все равно на погибших на фронте. В конце она бросает фразу, что "мало их убили". Накануне сообщалось, что липецкие полицейские проводят проверку после данных высказываний.
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
СК возбудил дело против автора скандальных постов о теракте в "Крокусе"
Вчера, 10:53
«

"Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведены обысковые мероприятия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение", — говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".

На опубликованном МВД видео женщина заявила, что она "очень много выпила". "И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. <...> Признаю, что я сказала это от злости. <...> Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала", сказала она.
Правоохранителями назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияЛипецкая областьКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскРоссияКрокус
 
 
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