Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте
Женщина, оправдывавшая теракт в "Крокусе", заявила, что много выпила в тот день
© МВД РоссииЖительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в "Крокусе"
© МВД России
Жительница Липецкой области, задержанная за оправдание теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Липецкие полицейские установили личность местной жительницы, оправдывавшей насилие при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", женщина рассказала, что много выпила и сказала это от злости.
Ранее пользователи соцсетей возмутились высказываниями блогерши из Липецкой области, которая во время онлайн-трансляции, представившись матерью бойца СВО, признается, что ей все равно на то, сколько человек погибло в "Крокусе", потому что москвичам, по ее мнению, все равно на погибших на фронте. В конце она бросает фразу, что "мало их убили". Накануне сообщалось, что липецкие полицейские проводят проверку после данных высказываний.
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"Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведены обысковые мероприятия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение", — говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".
На опубликованном МВД видео женщина заявила, что она "очень много выпила". "И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. <...> Признаю, что я сказала это от злости. <...> Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала", — сказала она.
Правоохранителями назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.