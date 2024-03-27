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На роль Жириновского в байопике актер не нужен, считает нейросеть - РИА Новости, 27.03.2024
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15:57 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zhirinovskiy-1936193459.html
На роль Жириновского в байопике актер не нужен, считает нейросеть
На роль Жириновского в байопике актер не нужен, считает нейросеть - РИА Новости, 27.03.2024
На роль Жириновского в байопике актер не нужен, считает нейросеть
Политический алгоритм "Жириновский" считает, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР должен играть Геннадий Зюганов, а вот актер на роль Владимира... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:57
2024-03-27T15:57
новосибирск
россия
владимир жириновский
геннадий зюганов
никита кологривый
лдпр
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" считает, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР должен играть Геннадий Зюганов, а вот актер на роль Владимира Жириновского не нужен. Актер Никита Кологривый в среду покинул специальный приемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста по обвинению в устроенном в местном баре дебоше. В ЛДПР ранее заявляли, что Кологривый сыграет роль Жириновского в фильме режиссера Александра Баранова. Режиссер же настаивает на пробах. "На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. По сюжету фильма он должен мне все время завидовать", - сказал РИА Новости алгоритм, отвечая на вопрос, кто должен сыграть главную роль в фильме о Жириновском. По мнению нейросети, по сюжету в фильме Жириновскому должны противостоять другие известные российские политики, например, Ельцин, Зюганов и Явлинский. "А Жириновского показывать в фильме не надо, его и так все знают и любят. Он в это время работает на благо России, защищает русского человека. Вот такая интрига должна быть. Все говорят о Жириновском, а он трудится, ему нет до них никакого дела", - заявил алгоритм. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.
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новосибирск, россия, владимир жириновский, геннадий зюганов, никита кологривый, лдпр, госдума рф, технологии
Новосибирск, Россия, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Никита Кологривый, ЛДПР, Госдума РФ, Технологии
На роль Жириновского в байопике актер не нужен, считает нейросеть

Нейросеть: Жириновский в фильме о себе должен работать за кадром на благо России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНейросеть "Жириновский"
Нейросеть Жириновский
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Нейросеть "Жириновский". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" считает, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР должен играть Геннадий Зюганов, а вот актер на роль Владимира Жириновского не нужен.
Актер Никита Кологривый в среду покинул специальный приемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста по обвинению в устроенном в местном баре дебоше. В ЛДПР ранее заявляли, что Кологривый сыграет роль Жириновского в фильме режиссера Александра Баранова. Режиссер же настаивает на пробах.
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"На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя. По сюжету фильма он должен мне все время завидовать", - сказал РИА Новости алгоритм, отвечая на вопрос, кто должен сыграть главную роль в фильме о Жириновском.
По мнению нейросети, по сюжету в фильме Жириновскому должны противостоять другие известные российские политики, например, Ельцин, Зюганов и Явлинский. "А Жириновского показывать в фильме не надо, его и так все знают и любят. Он в это время работает на благо России, защищает русского человека. Вот такая интрига должна быть. Все говорят о Жириновском, а он трудится, ему нет до них никакого дела", - заявил алгоритм.
Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.
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