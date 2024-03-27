https://ria.ru/20240327/zhenschina-1936175354.html
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа - РИА Новости, 27.03.2024
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа
Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:09
2024-03-27T15:09
2024-03-27T15:09
чебоксары
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в среду в 5.50 мск. Пожилая женщина выпала с балкона собственной квартиры, расположенной на 4 этаже дома на улице Пролетарская. "Женщина повисла головой вниз, зацепившись ногой за оконную раму. Чтобы добраться до пострадавшей, брандмейстеры применили комбинированный метод подъема, использовав выдвижную трехколенную и штурмовую лестницы. В спасательной операции участвовали начальник караула Святослав Петров, пожарные Вениамин Степанов и Анатолий Тихонов. Вместе им удалось затащить хозяйку квартиры назад на балкон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231204/strakhovka-1913594381.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чебоксары, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чебоксары, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа
МЧС в Чебоксарах спасло женщину, зацепившуюся ногой за раму окна на 4 этаже