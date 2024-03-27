https://ria.ru/20240327/zhenschina-1936175354.html

В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа

В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа - РИА Новости, 27.03.2024

В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа

Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:09

2024-03-27T15:09

2024-03-27T15:09

чебоксары

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в среду в 5.50 мск. Пожилая женщина выпала с балкона собственной квартиры, расположенной на 4 этаже дома на улице Пролетарская. "Женщина повисла головой вниз, зацепившись ногой за оконную раму. Чтобы добраться до пострадавшей, брандмейстеры применили комбинированный метод подъема, использовав выдвижную трехколенную и штурмовую лестницы. В спасательной операции участвовали начальник караула Святослав Петров, пожарные Вениамин Степанов и Анатолий Тихонов. Вместе им удалось затащить хозяйку квартиры назад на балкон", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231204/strakhovka-1913594381.html

чебоксары

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чебоксары, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)