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В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа - РИА Новости, 27.03.2024
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15:09 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zhenschina-1936175354.html
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа - РИА Новости, 27.03.2024
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа
Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:09
2024-03-27T15:09
чебоксары
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в среду в 5.50 мск. Пожилая женщина выпала с балкона собственной квартиры, расположенной на 4 этаже дома на улице Пролетарская. "Женщина повисла головой вниз, зацепившись ногой за оконную раму. Чтобы добраться до пострадавшей, брандмейстеры применили комбинированный метод подъема, использовав выдвижную трехколенную и штурмовую лестницы. В спасательной операции участвовали начальник караула Святослав Петров, пожарные Вениамин Степанов и Анатолий Тихонов. Вместе им удалось затащить хозяйку квартиры назад на балкон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231204/strakhovka-1913594381.html
чебоксары
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чебоксары, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чебоксары, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чебоксарах спасли пожилую женщину, едва не выпавшую с четвертого этажа

МЧС в Чебоксарах спасло женщину, зацепившуюся ногой за раму окна на 4 этаже

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пожилая жительница Чебоксар, выпав с балкона на 4 этаже, зацепилась ногой за раму, ее спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в среду в 5.50 мск. Пожилая женщина выпала с балкона собственной квартиры, расположенной на 4 этаже дома на улице Пролетарская.
"Женщина повисла головой вниз, зацепившись ногой за оконную раму. Чтобы добраться до пострадавшей, брандмейстеры применили комбинированный метод подъема, использовав выдвижную трехколенную и штурмовую лестницы. В спасательной операции участвовали начальник караула Святослав Петров, пожарные Вениамин Степанов и Анатолий Тихонов. Вместе им удалось затащить хозяйку квартиры назад на балкон", - говорится в сообщении.
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ЧебоксарыПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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