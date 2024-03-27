https://ria.ru/20240327/zavod-1936160767.html

Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии

Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии - РИА Новости, 27.03.2024

Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии

Новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:17

2024-03-27T14:17

2024-03-27T14:17

республика мордовия

артем здунов

саранск

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов в среду провел встречу с руководителем группы компаний "Гласс Декор" Владимиром Арутюновым. Компания реализует в регионе два крупных инвестпроекта. "В Доме республики обсудили наполнение особой экономической зоны "Система" - в Саранске появится новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Проект реализует резидент ОЭЗ - ООО "Лисфармстекло" ГК "Гласс Декор". Мощность - 7 тысяч тонн в год: до 300 миллионов флаконов и 900 миллионов ампул. Запуск первых цехов планируется к 2025 году", - говорится в сообщении. На заводе будет создано 200 рабочих мест. Также продолжается строительство нового стеклотарного завода в Рузаевке. Готовность объекта - 80%.

https://ria.ru/20240322/zavod-1935010214.html

саранск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем здунов, саранск, республика мордовия