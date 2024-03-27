Рейтинг@Mail.ru
Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
14:17 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zavod-1936160767.html
Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии
Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии - РИА Новости, 27.03.2024
Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии
Новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:17
2024-03-27T14:17
республика мордовия
артем здунов
саранск
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572135849_0:237:2836:1832_1920x0_80_0_0_6d74feb9e602e4846e063aa62119393b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артём Здунов в среду провел встречу с руководителем группы компаний "Гласс Декор" Владимиром Арутюновым. Компания реализует в регионе два крупных инвестпроекта. "В Доме республики обсудили наполнение особой экономической зоны "Система" - в Саранске появится новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Проект реализует резидент ОЭЗ - ООО "Лисфармстекло" ГК "Гласс Декор". Мощность - 7 тысяч тонн в год: до 300 миллионов флаконов и 900 миллионов ампул. Запуск первых цехов планируется к 2025 году", - говорится в сообщении. На заводе будет создано 200 рабочих мест. Также продолжается строительство нового стеклотарного завода в Рузаевке. Готовность объекта - 80%.
https://ria.ru/20240322/zavod-1935010214.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572135849_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_ee52cade2e07fcdba8b55f9398f2a6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, саранск, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Саранск, Республика Мордовия

Новый завод по производству медицинского стекла появится в Мордовии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонтроль качества пробирок для венозной крови
Контроль качества пробирок для венозной крови - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артём Здунов в среду провел встречу с руководителем группы компаний "Гласс Декор" Владимиром Арутюновым. Компания реализует в регионе два крупных инвестпроекта.
"В Доме республики обсудили наполнение особой экономической зоны "Система" - в Саранске появится новый завод по производству медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Проект реализует резидент ОЭЗ - ООО "Лисфармстекло" ГК "Гласс Декор". Мощность - 7 тысяч тонн в год: до 300 миллионов флаконов и 900 миллионов ампул. Запуск первых цехов планируется к 2025 году", - говорится в сообщении.
На заводе будет создано 200 рабочих мест.
Также продолжается строительство нового стеклотарного завода в Рузаевке. Готовность объекта - 80%.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов во время рабочей поездки в Дубенский район - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе
22 марта, 18:10
 
Республика МордовияАртем ЗдуновСаранскРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала