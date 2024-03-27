Заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" снова отложили
Суд в 6 раз отложил заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка"
© Фото : СУ СК по Рязанской областиИзбрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области в шестой раз отложил заседание по делу об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", из-за пока не сформированной коллегии присяжных, сообщили РИА Новости в суде.
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"Отложили на 26 апреля, на 10.00. Будет продолжаться формирование коллегии присяжных", - сообщили в суде.
Дело поступило в Скопинский районный суд, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По итогам предварительного слушания судебное заседание с участием присяжных заседателей было назначено на 1 ноября, затем отложено на 29 ноября, 27 декабря, 24 января, 28 февраля, 27 марта.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2022 года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. Как заявляло следствие, пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, затем тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
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3 марта 2021, 08:00