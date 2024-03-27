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Заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" снова отложили - РИА Новости, 27.03.2024
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15:43 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zasedanie-1936186382.html
Заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" снова отложили
Заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" снова отложили - РИА Новости, 27.03.2024
Заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" снова отложили
Скопинский районный суд Рязанской области в шестой раз отложил заседание по делу об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", из-за... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:43
2024-03-27T15:43
происшествия
рязанская область
виктор мохов
скопин
саратовская область
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РЯЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области в шестой раз отложил заседание по делу об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", из-за пока не сформированной коллегии присяжных, сообщили РИА Новости в суде. "Отложили на 26 апреля, на 10.00. Будет продолжаться формирование коллегии присяжных", - сообщили в суде. Дело поступило в Скопинский районный суд, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По итогам предварительного слушания судебное заседание с участием присяжных заседателей было назначено на 1 ноября, затем отложено на 29 ноября, 27 декабря, 24 января, 28 февраля, 27 марта. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html
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рязанская область
скопин
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происшествия, рязанская область, виктор мохов, скопин, саратовская область
Происшествия, Рязанская область, Виктор Мохов, Скопин, Саратовская область
Заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка" снова отложили

Суд в 6 раз отложил заседания по делу об убийстве в доме "скопинского маньяка"

© Фото : СУ СК по Рязанской областиИзбрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : СУ СК по Рязанской области
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области в шестой раз отложил заседание по делу об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", из-за пока не сформированной коллегии присяжных, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Отложили на 26 апреля, на 10.00. Будет продолжаться формирование коллегии присяжных", - сообщили в суде.
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк"
7 марта, 08:27
Дело поступило в Скопинский районный суд, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По итогам предварительного слушания судебное заседание с участием присяжных заседателей было назначено на 1 ноября, затем отложено на 29 ноября, 27 декабря, 24 января, 28 февраля, 27 марта.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.

В августе 2022 года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. Как заявляло следствие, пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, затем тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.
Виктор Мохов, похитивший в 2000 году двух девушек в городе Скопин Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу
3 марта 2021, 08:00
 
ПроисшествияРязанская областьВиктор МоховСкопинСаратовская область
 
 
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