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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zaporozhe-1936239237.html
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 27.03.2024
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:58
2024-03-27T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. По его словам, перед одним из взрывов была слышна и видна ракета, пролетавшая над городом, в частности, над мостами, соединяющими правый и левый берега Днепра. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240324/zaporozhe-1935399684.html
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в мире, запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Рогов: во временно оккупированном Запорожье прогремела серия взрывов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. По его словам, перед одним из взрывов была слышна и видна ракета, пролетавшая над городом, в частности, над мостами, соединяющими правый и левый берега Днепра.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Город Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Рогов назвал упразднение облсовета страхом Зеленского потерять Запорожье
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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