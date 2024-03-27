https://ria.ru/20240327/zaporozhe-1936239237.html

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 27.03.2024

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:58

2024-03-27T18:58

2024-03-27T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов", - написал Рогов. По его словам, перед одним из взрывов была слышна и видна ракета, пролетавшая над городом, в частности, над мостами, соединяющими правый и левый берега Днепра. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240324/zaporozhe-1935399684.html

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Кирилл Волков

в мире, запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина