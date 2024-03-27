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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:25
2024-03-27T18:25
2024-03-27T18:25
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Запорожье раздался звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". С 17.08 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
"Общественное": в Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв