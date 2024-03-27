https://ria.ru/20240327/zaporozhe-1936231954.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:25

2024-03-27T18:25

2024-03-27T18:25

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Запорожье раздался звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". С 17.08 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936215728.html

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Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия