https://ria.ru/20240327/zamorozka-1936188141.html
Новый резидент ТОР "Тольятти" будет выпускать замороженные овощи и фрукты
Новый резидент ТОР "Тольятти" будет выпускать замороженные овощи и фрукты - РИА Новости, 27.03.2024
Новый резидент ТОР "Тольятти" будет выпускать замороженные овощи и фрукты
Замороженные овощи и фрукты начнут выпускать на территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти"; соответствующее соглашение с инвестором подписал министр... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:46
2024-03-27T15:46
2024-03-27T15:46
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замороженные овощи и фрукты начнут выпускать на территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти"; соответствующее соглашение с инвестором подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Компания намерена организовать полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Предполагается, что на новом предприятии будут работать как минимум 20 человек, говорится в сообщении. Сегодня статусом ТОР наделены два города Самарской области – Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. "Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов. Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов – это создание рабочих мест, а значит, возможность зарабатывать, не уезжая из родного города. Мы открыты для каждого инвестпроекта и готовы предоставить лучшие условия в стране. Для этого в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, выполняющее функции "единого окна" для инвесторов", – приводит пресс-служба слова Богданова. На данный момент резидентами ТОР "Тольятти" являются 67 компаний. Они создали более 9700 рабочих мест и заплатили 3,1 миллиарда рублей налогов, которые идут на развитие города и Самарской области, говорится в сообщении. Активно развивается ТОР "Чапаевск", где сегодня свои проекты реализуют десять резидентов. Общий объем инвестиций, который инициаторы планируют вложить в создание предприятий, составляет десять миллиардов рублей. Заявлено создание четырех тысяч новых рабочих мест. Помощь в развитии бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны. Получить консультации о мерах поддержки субъекты МСП могут в центрах "Мой бизнес", которые действуют во всех городских округах Самарской области, уточняет пресс-служба правительства региона.
https://ria.ru/20240326/zaym-1935892088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область, тольятти, чапаевск, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область, Тольятти, Чапаевск, Бизнес
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замороженные овощи и фрукты начнут выпускать на территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти"; соответствующее соглашение с инвестором подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания намерена организовать полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Предполагается, что на новом предприятии будут работать как минимум 20 человек, говорится в сообщении.
Сегодня статусом ТОР наделены два города Самарской области – Тольятти
и Чапаевск
. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты.
"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов. Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов – это создание рабочих мест, а значит, возможность зарабатывать, не уезжая из родного города. Мы открыты для каждого инвестпроекта и готовы предоставить лучшие условия в стране. Для этого в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, выполняющее функции "единого окна" для инвесторов", – приводит пресс-служба слова Богданова.
На данный момент резидентами ТОР "Тольятти" являются 67 компаний. Они создали более 9700 рабочих мест и заплатили 3,1 миллиарда рублей налогов, которые идут на развитие города и Самарской области, говорится в сообщении.
Активно развивается ТОР "Чапаевск", где сегодня свои проекты реализуют десять резидентов. Общий объем инвестиций, который инициаторы планируют вложить в создание предприятий, составляет десять миллиардов рублей. Заявлено создание четырех тысяч новых рабочих мест.
Помощь в развитии бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны. Получить консультации о мерах поддержки субъекты МСП могут в центрах "Мой бизнес", которые действуют во всех городских округах Самарской области, уточняет пресс-служба правительства региона.