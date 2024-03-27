https://ria.ru/20240327/zamorozka-1936188141.html

Новый резидент ТОР "Тольятти" будет выпускать замороженные овощи и фрукты

Новый резидент ТОР "Тольятти" будет выпускать замороженные овощи и фрукты - РИА Новости, 27.03.2024

Новый резидент ТОР "Тольятти" будет выпускать замороженные овощи и фрукты

Замороженные овощи и фрукты начнут выпускать на территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти"; соответствующее соглашение с инвестором подписал министр... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:46

2024-03-27T15:46

2024-03-27T15:46

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замороженные овощи и фрукты начнут выпускать на территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти"; соответствующее соглашение с инвестором подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Компания намерена организовать полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Предполагается, что на новом предприятии будут работать как минимум 20 человек, говорится в сообщении. Сегодня статусом ТОР наделены два города Самарской области – Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. "Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов. Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов – это создание рабочих мест, а значит, возможность зарабатывать, не уезжая из родного города. Мы открыты для каждого инвестпроекта и готовы предоставить лучшие условия в стране. Для этого в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, выполняющее функции "единого окна" для инвесторов", – приводит пресс-служба слова Богданова. На данный момент резидентами ТОР "Тольятти" являются 67 компаний. Они создали более 9700 рабочих мест и заплатили 3,1 миллиарда рублей налогов, которые идут на развитие города и Самарской области, говорится в сообщении. Активно развивается ТОР "Чапаевск", где сегодня свои проекты реализуют десять резидентов. Общий объем инвестиций, который инициаторы планируют вложить в создание предприятий, составляет десять миллиардов рублей. Заявлено создание четырех тысяч новых рабочих мест. Помощь в развитии бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента страны. Получить консультации о мерах поддержки субъекты МСП могут в центрах "Мой бизнес", которые действуют во всех городских округах Самарской области, уточняет пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20240326/zaym-1935892088.html

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область, тольятти, чапаевск, бизнес