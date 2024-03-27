https://ria.ru/20240327/zaksobranie-1936246934.html

Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет

Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет - РИА Новости, 27.03.2024

Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет

Законодательное собрание Нижегородской области в среду отмечает 30-летний юбилей, итоги его работы подвел депутат пяти созывов и председатель четырех созывов... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:39

2024-03-27T19:39

2024-03-27T19:39

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

россия

белоруссия

законодательное собрание нижегородской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936241170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f1ed209f8fa096f83d9b0233e2a86e8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области в среду отмечает 30-летний юбилей, итоги его работы подвел депутат пяти созывов и председатель четырех созывов регионального парламента Евгений Люлин. Выборы депутатов регионального парламента первого созыва состоялись 27 марта 1994 года. За 30 лет сменилось семь созывов. "Девяностые годы были временем либерального романтизма. Казалось, достаточно принять пару-тройку хороших законов, и все само завертится. На деле же народным избранникам приходилось "чинить самолет прямо в воздухе" – решать горящие проблемы", - заявил спикер регионального парламента. По его словам, первые созывы законодательного собрания региона заложили фундамент парламентаризма - был принят устав области, закреплены принципы работы депутатов. Люлин также отметил, что в 2000-х годах законодательная власть региона несколько раз открыто противостояла губернатору, когда депутаты принимали решение, а губернатор накладывал свое вето, но парламентарии преодолевали его двумя третями голосов. Вспомнил он и то, как в 2005 году депутаты законодательного собрания отказались утверждать кандидатуру губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева на новый срок и в итоге победили. "В третьем созыве законодательного собрания собрались практики. До сих пор считаю тот созыв самым сильным и профессиональным. Именно в третьем созыве мы начали обгонять федеральную повестку: приняли законы области о промышленной политике, о поддержке инвестиций, инноваций. Стали принимать первые программы развития муниципалитетов, программы поддержки аграриев. Благодаря этим решениям начал создаваться тот запас прочности, который сегодня позволяет Нижегородской области развиваться быстрее других", - отметил Люлин. Он рассказал, что нижегородцы одними из первых в России внедрили в работу парламента бережливые технологии: такой подход позволяет сокращать сроки принятия закона о бюджете, эффективнее работать с обращениями граждан, делать другие немыслимые в прошлые годы вещи. "Наши депутаты первыми придумали "Поезда здоровья", первыми предложили поддержать усыновителей из бюджета. Благодаря помощи законодателей сегодня Нижегородская область лидирует в ПФО по объемам оказываемой бесплатной юридической помощи. В прошлом году законодательное собрание стало первым парламентом субъекта РФ, заключившим соглашения о сотрудничестве с советами народных депутатов всех регионов братской Белоруссии. Мы активно работаем с коллегами по Ассоциации законодателей Приволжья, развиваем практику парламентских дней", - сообщил Люлин. Он подчеркнул, что с каждым годом законодательное собрание становится современнее и технологичнее. "Вижу, как динамично сегодня развивается нижегородская промышленность, сельское хозяйство, реализуются крупные инфраструктурные проекты, какую мощную поддержку получают от государства все начинания – в экономике, общественной и культурной жизни. Эти достижения не появились сами по себе. Это результат многолетней системной работы. И депутаты имеют к ней прямое отношение", - подчеркнул спикер регионального парламента.

https://ria.ru/20240327/itogi-1936190891.html

https://ria.ru/20240227/lyulin-1929857151.html

нижегородская область

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , россия, белоруссия, законодательное собрание нижегородской области