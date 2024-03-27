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Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет - РИА Новости, 27.03.2024
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Нижегородская область
 
19:39 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zaksobranie-1936246934.html
Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет
Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет - РИА Новости, 27.03.2024
Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет
Законодательное собрание Нижегородской области в среду отмечает 30-летний юбилей, итоги его работы подвел депутат пяти созывов и председатель четырех созывов... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:39
2024-03-27T19:39
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
россия
белоруссия
законодательное собрание нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области в среду отмечает 30-летний юбилей, итоги его работы подвел депутат пяти созывов и председатель четырех созывов регионального парламента Евгений Люлин. Выборы депутатов регионального парламента первого созыва состоялись 27 марта 1994 года. За 30 лет сменилось семь созывов. "Девяностые годы были временем либерального романтизма. Казалось, достаточно принять пару-тройку хороших законов, и все само завертится. На деле же народным избранникам приходилось "чинить самолет прямо в воздухе" – решать горящие проблемы", - заявил спикер регионального парламента. По его словам, первые созывы законодательного собрания региона заложили фундамент парламентаризма - был принят устав области, закреплены принципы работы депутатов. Люлин также отметил, что в 2000-х годах законодательная власть региона несколько раз открыто противостояла губернатору, когда депутаты принимали решение, а губернатор накладывал свое вето, но парламентарии преодолевали его двумя третями голосов. Вспомнил он и то, как в 2005 году депутаты законодательного собрания отказались утверждать кандидатуру губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева на новый срок и в итоге победили. "В третьем созыве законодательного собрания собрались практики. До сих пор считаю тот созыв самым сильным и профессиональным. Именно в третьем созыве мы начали обгонять федеральную повестку: приняли законы области о промышленной политике, о поддержке инвестиций, инноваций. Стали принимать первые программы развития муниципалитетов, программы поддержки аграриев. Благодаря этим решениям начал создаваться тот запас прочности, который сегодня позволяет Нижегородской области развиваться быстрее других", - отметил Люлин. Он рассказал, что нижегородцы одними из первых в России внедрили в работу парламента бережливые технологии: такой подход позволяет сокращать сроки принятия закона о бюджете, эффективнее работать с обращениями граждан, делать другие немыслимые в прошлые годы вещи. "Наши депутаты первыми придумали "Поезда здоровья", первыми предложили поддержать усыновителей из бюджета. Благодаря помощи законодателей сегодня Нижегородская область лидирует в ПФО по объемам оказываемой бесплатной юридической помощи. В прошлом году законодательное собрание стало первым парламентом субъекта РФ, заключившим соглашения о сотрудничестве с советами народных депутатов всех регионов братской Белоруссии. Мы активно работаем с коллегами по Ассоциации законодателей Приволжья, развиваем практику парламентских дней", - сообщил Люлин. Он подчеркнул, что с каждым годом законодательное собрание становится современнее и технологичнее. "Вижу, как динамично сегодня развивается нижегородская промышленность, сельское хозяйство, реализуются крупные инфраструктурные проекты, какую мощную поддержку получают от государства все начинания – в экономике, общественной и культурной жизни. Эти достижения не появились сами по себе. Это результат многолетней системной работы. И депутаты имеют к ней прямое отношение", - подчеркнул спикер регионального парламента.
https://ria.ru/20240327/itogi-1936190891.html
https://ria.ru/20240227/lyulin-1929857151.html
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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , россия, белоруссия, законодательное собрание нижегородской области
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Россия, Белоруссия, Законодательное Собрание Нижегородской области

Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет

© Фото : законодательное собрание Нижегородской областиНижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет
Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : законодательное собрание Нижегородской области
Нижегородскому законодательному собранию исполнилось 30 лет
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области в среду отмечает 30-летний юбилей, итоги его работы подвел депутат пяти созывов и председатель четырех созывов регионального парламента Евгений Люлин.
Выборы депутатов регионального парламента первого созыва состоялись 27 марта 1994 года. За 30 лет сменилось семь созывов.
"Девяностые годы были временем либерального романтизма. Казалось, достаточно принять пару-тройку хороших законов, и все само завертится. На деле же народным избранникам приходилось "чинить самолет прямо в воздухе" – решать горящие проблемы", - заявил спикер регионального парламента.
По его словам, первые созывы законодательного собрания региона заложили фундамент парламентаризма - был принят устав области, закреплены принципы работы депутатов.
Люлин также отметил, что в 2000-х годах законодательная власть региона несколько раз открыто противостояла губернатору, когда депутаты принимали решение, а губернатор накладывал свое вето, но парламентарии преодолевали его двумя третями голосов. Вспомнил он и то, как в 2005 году депутаты законодательного собрания отказались утверждать кандидатуру губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева на новый срок и в итоге победили.
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"В третьем созыве законодательного собрания собрались практики. До сих пор считаю тот созыв самым сильным и профессиональным. Именно в третьем созыве мы начали обгонять федеральную повестку: приняли законы области о промышленной политике, о поддержке инвестиций, инноваций. Стали принимать первые программы развития муниципалитетов, программы поддержки аграриев. Благодаря этим решениям начал создаваться тот запас прочности, который сегодня позволяет Нижегородской области развиваться быстрее других", - отметил Люлин.
Он рассказал, что нижегородцы одними из первых в России внедрили в работу парламента бережливые технологии: такой подход позволяет сокращать сроки принятия закона о бюджете, эффективнее работать с обращениями граждан, делать другие немыслимые в прошлые годы вещи.
"Наши депутаты первыми придумали "Поезда здоровья", первыми предложили поддержать усыновителей из бюджета. Благодаря помощи законодателей сегодня Нижегородская область лидирует в ПФО по объемам оказываемой бесплатной юридической помощи. В прошлом году законодательное собрание стало первым парламентом субъекта РФ, заключившим соглашения о сотрудничестве с советами народных депутатов всех регионов братской Белоруссии. Мы активно работаем с коллегами по Ассоциации законодателей Приволжья, развиваем практику парламентских дней", - сообщил Люлин.
Он подчеркнул, что с каждым годом законодательное собрание становится современнее и технологичнее. "Вижу, как динамично сегодня развивается нижегородская промышленность, сельское хозяйство, реализуются крупные инфраструктурные проекты, какую мощную поддержку получают от государства все начинания – в экономике, общественной и культурной жизни. Эти достижения не появились сами по себе. Это результат многолетней системной работы. И депутаты имеют к ней прямое отношение", - подчеркнул спикер регионального парламента.
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Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)РоссияБелоруссияЗаконодательное Собрание Нижегородской области
 
 
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