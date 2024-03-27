https://ria.ru/20240327/zakony-1936128872.html

Луценко: за 30 лет Заксобрание Вологодчины приняло более 5,5 тысяч законов

Луценко: за 30 лет Заксобрание Вологодчины приняло более 5,5 тысяч законов - РИА Новости, 27.03.2024

Луценко: за 30 лет Заксобрание Вологодчины приняло более 5,5 тысяч законов

За 30 лет Законодательное Собрание Вологодской области приняло свыше 5,5 тысяч законов, которые отвечали потребностям того или иного исторического периода,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:17

2024-03-27T12:17

2024-03-27T12:17

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За 30 лет Законодательное Собрание Вологодской области приняло свыше 5,5 тысяч законов, которые отвечали потребностям того или иного исторического периода, отметил глава парламента Андрей Луценко. В этом году Заксобрание региона отмечает юбилей. "Законодательное Собрание 30 лет назад стало одним из опорных элементов государственной власти региона, принципиальным защитником интересов граждан. Каждое наше постановление, каждый закон рассматривается нами именно через эту призму. Именно поэтому мы осуществляем прямую связь с федеральным центром, правительством страны и области, другими регионами, получаем обратную связь от граждан. И тот высокий уровень разработанных и принятых законопроектов является результатом нашей совместной деятельности", - подчеркнул Луценко, слова которого привели в пресс-службе парламента. Особую важность представляют социально значимые законы. За последнюю пятилетку принято около 200 законов, направленных на поддержку малообеспеченных категорий граждан, многодетных семей, врачей, учителей, аграриев, предпринимателей, участников СВО. "Законодательство должно оперативно отвечать запросам времени. Мы стали свидетелями событий в истории страны, которые навсегда изменили наши представления об устройстве мира, экономики, взаимоотношений с другими государствами. Чтобы реактивно отвечать на вызовы времени и наших "партнеров", мы должны быть уверены, что у себя дома мы выступаем одним фронтом и работаем на одну задачу - благополучие наших граждан", - сказал Луценко. Цифровизация и электронный документооборот позволили сделать законодательный процесс гораздо более эффективным. Особое внимание депутатов уделяется взаимодействию с гражданами. Парламентарии проводят личные приемы, регулярно совершают выезды в районы и округа, посещают промышленные предприятия. Вологжане в свою очередь всегда рассчитывают на содействие депутатов в решении тех или иных вопросов. За пять парламентариями рассмотрено свыше 27 тысяч обращений граждан, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что на протяжении всего юбилейного года Законодательное Собрание проводит мероприятия, приуроченные к 30-летию. В официальной группе ЗСО "ВКонтакте" на протяжении месяца идет марафон поздравлений депутатов всех фракций областного парламента. К юбилею издан буклет и подготовлен видеофильм. С ними можно ознакомиться в разделе "30 лет" на этом сайте. Будут объявлены конкурсы журналистских работ и рисунков на тему деятельности Законодательного Собрания.

https://ria.ru/20240318/lutsenko-1933966982.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области