Заседание Совбеза ООН по годовщине бомбежек Югославии состоится 28 марта
Заседание СБ ООН по годовщине агрессии НАТО против Югославии состоится 28 марта
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
ООН, 27 мар - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта после того, как в понедельник Париж сорвал его проведение, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В понедельник Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось. В постпредстве РФ заявили, что истинная причина срыва заключается в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН натовских бомбардировок Югославии.
Постыдная война Запада
24 марта, 08:00
"Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22.00 мск) 28 марта", - указал Полянский.
По его мнению, западные страны снова будут оспаривать проведение заседания через голосование и "процедурно мухлевать". "На необходимые в таких случаях 9 голосов за счёт боящихся им возражать делегаций они вполне могут рассчитывать. К сожалению, таков сейчас объективный расклад в СБ: в НАТО и ЕС есть понятие "блоковая дисциплина", их члены получают идентичные инструкции и голосуют одинаково (под угрозой изгнания из стаи)", - указал он.
По его словам, никакое "цивилизованное лоббирование" в СБ ООН невозможно по определению. "Но 28 марта будет хороший повод ещё раз "под камеры" разоблачить "лепет оправданий" западных коллег по поводу того, что агрессия НАТО против Югославии - это дела давно минувших дней, которые они мечтают как можно глубже похоронить в исторической памяти. Пусть они осознают, что им за все придётся нести ответственность - без срока давности", - заключил он.