https://ria.ru/20240327/yugoslaviya-1936162154.html

Заседание Совбеза ООН по годовщине бомбежек Югославии состоится 28 марта

Заседание Совбеза ООН по годовщине бомбежек Югославии состоится 28 марта - РИА Новости, 27.03.2024

Заседание Совбеза ООН по годовщине бомбежек Югославии состоится 28 марта

Заседание СБ ООН по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта после того, как в понедельник Париж сорвал его проведение,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:22

2024-03-27T14:22

2024-03-27T14:43

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ООН, 27 мар - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта после того, как в понедельник Париж сорвал его проведение, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В понедельник Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось. В постпредстве РФ заявили, что истинная причина срыва заключается в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН натовских бомбардировок Югославии. "Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22.00 мск) 28 марта", - указал Полянский.По его мнению, западные страны снова будут оспаривать проведение заседания через голосование и "процедурно мухлевать". "На необходимые в таких случаях 9 голосов за счёт боящихся им возражать делегаций они вполне могут рассчитывать. К сожалению, таков сейчас объективный расклад в СБ: в НАТО и ЕС есть понятие "блоковая дисциплина", их члены получают идентичные инструкции и голосуют одинаково (под угрозой изгнания из стаи)", - указал он.По его словам, никакое "цивилизованное лоббирование" в СБ ООН невозможно по определению. "Но 28 марта будет хороший повод ещё раз "под камеры" разоблачить "лепет оправданий" западных коллег по поводу того, что агрессия НАТО против Югославии - это дела давно минувших дней, которые они мечтают как можно глубже похоронить в исторической памяти. Пусть они осознают, что им за все придётся нести ответственность - без срока давности", - заключил он.

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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Кирилл Волков

в мире, югославия, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, нато