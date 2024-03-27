https://ria.ru/20240327/yagodkina-1936232670.html
Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий
Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий - РИА Новости, 27.03.2024
Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий
Замглавы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:28
2024-03-27T18:28
2024-03-27T20:23
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замглавы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.Как сообщил следователь, речь в уголовном деле идет о том, что Ягодкина выдала более 800 тысяч акцизных марок ООО "Виноград", но оно не отчиталось об их использовании."Зная о неисполнении ими обязательств, она продлила срок, в связи с чем это позволило в дальнейшем выдать (дополнительные. — Прим. ред.) <...> акцизные марки, 3270 акцизных марок ООО "Виноград" и более двух тысяч ООО "Флиан", — сказал следователь.Указанные фирмы использовали акцизные марки для распространения контрафактной продукции на российском рынке, уточнил он.Следствие попросило суд арестовать Ягодкину.Сама фигурантка дела заявила, что вину не признает, и попросила назначить ей более мягкую меру пресечения.О задержании замглавы ФТС накануне сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. СМИ писали, что это произошло в служебном кабинете после совещания.По данным сайта ведомства, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019-го — в должности замруководителя ФТС. Она носит звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html
https://ria.ru/20240326/fsb-1935818072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Россия
Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий
Замглавы ФТС Ягодкиной предъявили обвинение в превышении полномочий
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замглавы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.
Как сообщил следователь, речь в уголовном деле идет о том, что Ягодкина выдала более 800 тысяч акцизных марок ООО "Виноград", но оно не отчиталось об их использовании.
«
"Зная о неисполнении ими обязательств, она продлила срок, в связи с чем это позволило в дальнейшем выдать (дополнительные. — Прим. ред.) <...> акцизные марки, 3270 акцизных марок ООО "Виноград" и более двух тысяч ООО "Флиан", — сказал следователь.
Указанные фирмы использовали акцизные марки для распространения контрафактной продукции на российском рынке, уточнил он.
Следствие попросило суд арестовать Ягодкину.
Сама фигурантка дела заявила, что вину не признает, и попросила назначить ей более мягкую меру пресечения.
О задержании замглавы ФТС
накануне сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. СМИ писали, что это произошло в служебном кабинете после совещания.
По данным сайта ведомства, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019-го — в должности замруководителя ФТС. Она носит звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.