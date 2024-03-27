https://ria.ru/20240327/yagodkina-1936232670.html

Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий

Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий - РИА Новости, 27.03.2024

Замглавы ФТС предъявили обвинение в превышении полномочий

Замглавы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:28

2024-03-27T18:28

2024-03-27T20:23

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замглавы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.Как сообщил следователь, речь в уголовном деле идет о том, что Ягодкина выдала более 800 тысяч акцизных марок ООО "Виноград", но оно не отчиталось об их использовании."Зная о неисполнении ими обязательств, она продлила срок, в связи с чем это позволило в дальнейшем выдать (дополнительные. — Прим. ред.) <...> акцизные марки, 3270 акцизных марок ООО "Виноград" и более двух тысяч ООО "Флиан", — сказал следователь.Указанные фирмы использовали акцизные марки для распространения контрафактной продукции на российском рынке, уточнил он.Следствие попросило суд арестовать Ягодкину.Сама фигурантка дела заявила, что вину не признает, и попросила назначить ей более мягкую меру пресечения.О задержании замглавы ФТС накануне сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. СМИ писали, что это произошло в служебном кабинете после совещания.По данным сайта ведомства, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019-го — в должности замруководителя ФТС. Она носит звание генерал-полковника таможенной службы, награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20240226/delo-1929657977.html

https://ria.ru/20240326/fsb-1935818072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия, россия