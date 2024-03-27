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Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд - РИА Новости, 27.03.2024
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14:50 27.03.2024 (обновлено: 18:30 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/yagodkina-1936171157.html
Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд
Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд - РИА Новости, 27.03.2024
Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд
В Басманный суд Москвы доставили замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей ареста... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:50
2024-03-27T18:30
происшествия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставили замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей ареста по делу о превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости. На территорию суда приехал автозак, откуда вышла женщина, визуально похожая на Ягодкину. В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили, что это она. Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Следователь просит отправить её в СИЗО. По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
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происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд

Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд для избрания меры пресечения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у Басманного суда Москвы
Сотрудник полиции у Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции у Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставили замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей ареста по делу о превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости.
На территорию суда приехал автозак, откуда вышла женщина, визуально похожая на Ягодкину. В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили, что это она.
Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Следователь просит отправить её в СИЗО.
По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
Елена Ягодкина - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия
26 марта, 14:29
 
ПроисшествияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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