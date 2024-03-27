https://ria.ru/20240327/yagodkina-1936171157.html

Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд

Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд - РИА Новости, 27.03.2024

Замглавы ФТС Ягодкину привезли в Басманный суд

В Басманный суд Москвы доставили замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей ареста... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:50

2024-03-27T14:50

2024-03-27T18:30

происшествия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставили замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей ареста по делу о превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости. На территорию суда приехал автозак, откуда вышла женщина, визуально похожая на Ягодкину. В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили, что это она. Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Следователь просит отправить её в СИЗО. По данным сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года, с сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

https://ria.ru/20240326/yagodkina-1935917193.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)