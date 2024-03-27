Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": новые взрывы прогремели в Херсоне на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в среду телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне.
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"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканал.
Официальной информации о взрывах пока не поступало. В регионе на данный момент звучит воздушная тревога.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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