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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 27.03.2024 (обновлено: 16:31 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936187910.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:45
2024-03-27T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное"."В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Николаевской области и еще в пяти регионах страны звучит воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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николаев (украина)
украина
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в мире, николаев (украина), украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

"Общественное": в Николаеве на юге Украины слышны звуки взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное".
«
"В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Николаевской области и еще в пяти регионах страны звучит воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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