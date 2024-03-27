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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:45
2024-03-27T15:45
2024-03-27T16:31
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное"."В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Николаевской области и еще в пяти регионах страны звучит воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Общественное": в Николаеве на юге Украины слышны звуки взрывов