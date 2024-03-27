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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:45

2024-03-27T15:45

2024-03-27T16:31

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Николаеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, передает местный телеканал "Общественное"."В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Николаевской области и еще в пяти регионах страны звучит воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, николаев (украина), украина, николаевская область