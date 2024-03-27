https://ria.ru/20240327/vybory-1936111041.html

В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре

В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре - РИА Новости, 27.03.2024

В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ пройдут в 16 регионах, при этом еще в трёх пройдут непрямые выборы, сказал заместитель председателя ЦИК Николай... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:12

2024-03-27T11:12

2024-03-27T12:14

политика

россия

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николай булаев

госдума рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Выборы высших должностных лиц субъектов РФ пройдут в 16 регионах, при этом еще в трёх пройдут непрямые выборы, сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации - 19 субъектов. И в трёх регионах: Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Республика Крым (пройдут) непрямые выборы, выборы заксобрания", - сказал Булаев на заседании ЦИК.Булаев отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдёт в Хакасии. Ещё в 13 регионах запланированы выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех регионах - выборы глав административных центров субъектов, а также в 21 субъекте запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов, добавил заместитель председателя ЦИК.

https://ria.ru/20240327/tsik-1936111159.html

россия

республика ингушетия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, республика ингушетия, республика крым, николай булаев, госдума рф