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В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре
В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре - РИА Новости, 27.03.2024
В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре
Выборы высших должностных лиц субъектов РФ пройдут в 16 регионах, при этом еще в трёх пройдут непрямые выборы, сказал заместитель председателя ЦИК Николай... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:12
2024-03-27T11:12
2024-03-27T12:14
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Выборы высших должностных лиц субъектов РФ пройдут в 16 регионах, при этом еще в трёх пройдут непрямые выборы, сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации - 19 субъектов. И в трёх регионах: Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Республика Крым (пройдут) непрямые выборы, выборы заксобрания", - сказал Булаев на заседании ЦИК.Булаев отметил, что одна кампания по довыборам в Госдуму по одномандатному округу пройдёт в Хакасии. Ещё в 13 регионах запланированы выборы депутатов законодательных органов субъектов, в трех регионах - выборы глав административных центров субъектов, а также в 21 субъекте запланированы выборы депутатов законодательных органов столиц регионов, добавил заместитель председателя ЦИК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, республика ингушетия, республика крым, николай булаев, госдума рф
Политика, Россия, Республика Ингушетия, Республика Крым, Николай Булаев, Госдума РФ
В ЦИК рассказали о едином дне голосования в сентябре
Булаев: на выборах в сентябре выберут высших должностных лиц в 16 регионах