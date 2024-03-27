https://ria.ru/20240327/vsu-1936264193.html

"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что началось на фронте в зоне СВО

"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что началось на фронте в зоне СВО - РИА Новости, 27.03.2024

"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что началось на фронте в зоне СВО

Российская армия нанесла сильнейшие удары по украинским войскам на всей линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:09

2024-03-27T21:09

2024-03-27T21:16

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российская армия нанесла сильнейшие удары по украинским войскам на всей линии соприкосновения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии. Россия бьет по ВСУ очень жестко на всем протяжении фронта", — поделился аналитик.Как отметил Меркурис, удары уже создали большие проблемы не только в украинских войсках, но и в энергетике Киева. Работа ВКС и российской артиллерии становится все более интенсивной, что приводит к фатальным последствиям и для офицерского состава ВСУ, который уничтожается в бункерах, на командных постах и в других укрепленных сооружениях.Ранее Министерство обороны России сообщило о высокоточном ударе по центрам принятия решений и военным объектам ВСУ на Украине. Все цели удалось ликвидировать, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936224722.html

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в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии