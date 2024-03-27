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ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 27.03.2024 (обновлено: 16:13 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/vsu-1936197089.html
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо - РИА Новости, 27.03.2024
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо
ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:07
2024-03-27T16:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Сегодня в результате удара по жилому сектору в Алешках ранена женщина 1960 года рождения. В Великих Копанях разрушен жилой дом, пострадавших нет", - написал он. Он добавил, что в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа.
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо

Сальдо: при новых обстрелах ВСУ разрушен жилой дом и пострадала женщина

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Сегодня в результате удара по жилому сектору в Алешках ранена женщина 1960 года рождения. В Великих Копанях разрушен жилой дом, пострадавших нет", - написал он.
Он добавил, что в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа.
Жилой дом в Каховке, пострадавший от обстрела со стороны ВСУ. 25 марта 2024 года
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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