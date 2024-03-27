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ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо - РИА Новости, 27.03.2024
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо
ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:07
2024-03-27T16:07
2024-03-27T16:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Сегодня в результате удара по жилому сектору в Алешках ранена женщина 1960 года рождения. В Великих Копанях разрушен жилой дом, пострадавших нет", - написал он. Он добавил, что в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа.
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо
Сальдо: при новых обстрелах ВСУ разрушен жилой дом и пострадала женщина