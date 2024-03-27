https://ria.ru/20240327/vsu-1936197089.html

ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо

ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо - РИА Новости, 27.03.2024

ВСУ продолжают обстреливать левобережье Херсонской области, сообщил Сальдо

ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:07

2024-03-27T16:07

2024-03-27T16:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области, ранена женщина и разрушен жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Сегодня в результате удара по жилому сектору в Алешках ранена женщина 1960 года рождения. В Великих Копанях разрушен жилой дом, пострадавших нет", - написал он. Он добавил, что в Каховке из-за обстрела сгорела не действующая вечерняя школа.

https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html

херсонская область

каховка

россия

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Кирилл Волков

херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность, россия