https://ria.ru/20240327/vsu-1936153330.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении - РИА Новости, 27.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении

Военнослужащие российской группировки "Восток" улучшили своё тактическое положение на южно-донецком направлении и отразили три контратаки противника в районе... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:49

2024-03-27T13:49

2024-03-27T13:54

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

старомайорское

киев

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" улучшили своё тактическое положение на южно-донецком направлении и отразили три контратаки противника в районе Старомайорского, потери Киева составили до 60 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

россия

старомайорское

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россия, вооруженные силы украины, старомайорское, киев