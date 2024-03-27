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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении - РИА Новости, 27.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении
Военнослужащие российской группировки "Восток" улучшили своё тактическое положение на южно-донецком направлении и отразили три контратаки противника в районе... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:49
2024-03-27T13:49
2024-03-27T13:54
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
старомайорское
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" улучшили своё тактическое положение на южно-донецком направлении и отразили три контратаки противника в районе Старомайорского, потери Киева составили до 60 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, старомайорское, киев
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Киев
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 человек на Южно-донецком направлении