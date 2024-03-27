https://ria.ru/20240327/vozhdenie-1936066429.html

Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода

Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода - РИА Новости, 27.03.2024

Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода

В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:49

2024-03-27T02:49

2024-03-27T02:49

россия

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В России с 1 апреля увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительского удостоверения тем, кто не сдал его три и более раз – пересдать можно будет только спустя шесть месяцев, следует из постановления правительства РФ. "Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена", - говорится в документе. Аналогичные правила также распространяются и на пересдачу практического экзамена. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля. На сегодняшний день пересдать теоретический и практический экзамены можно не ранее чем через один и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена.

https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html

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