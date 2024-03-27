https://ria.ru/20240327/vosstanovlenie-1936194457.html

Ямал за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи

Ямал за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи - РИА Новости, 27.03.2024

Ямал за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи

Ямало-Ненецкий автономный округ успел за год выполнить трехлетнюю программу по восстановлению подшефного Волновахского района ДНР, на текущий год намечены новые РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:59

2024-03-27T15:59

2024-03-27T15:59

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волновахский район

донецкая народная республика

дмитрий артюхов

жкх

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ успел за год выполнить трехлетнюю программу по восстановлению подшефного Волновахского района ДНР, на текущий год намечены новые задачи по ремонту домов и соцобъектов, заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Северяне протянули руку помощи братьям с Донбасса. Волноваху по умолчанию считаем одним из наших муниципалитетов. Трехлетнюю программу восстановления района мы выполнили за один год. Это более 50 важнейших для района социальных объектов и свыше 200 жилых домов", - сказал губернатор в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале. По его словам, в начале текущего года были намечены новые задачи по восстановлению Волновахи, в приоритет – жилые дома и соцобъекты. Также в планах – нарастить темпы работы по ремонту изношенных коммунальных систем и наладить систему видеонаблюдения по аналогии с ямальской. Помимо этого, Ямал продолжит делиться опытом и полезными практиками с местными врачами, учителями, работниками культуры, подчеркнул губернатор. Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года, заключено соответствующее соглашение. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В результате город был освобожден, 85% городских строений было разрушено.

https://ria.ru/20231101/yanao-1906612802.html

ямал

волновахский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, волновахский район, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, жкх, ямало-ненецкий автономный округ (янао)