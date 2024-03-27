Ямал за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи
Восстановление больницы в Волновахе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ успел за год выполнить трехлетнюю программу по восстановлению подшефного Волновахского района ДНР, на текущий год намечены новые задачи по ремонту домов и соцобъектов, заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Северяне протянули руку помощи братьям с Донбасса. Волноваху по умолчанию считаем одним из наших муниципалитетов. Трехлетнюю программу восстановления района мы выполнили за один год. Это более 50 важнейших для района социальных объектов и свыше 200 жилых домов", - сказал губернатор в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале.
По его словам, в начале текущего года были намечены новые задачи по восстановлению Волновахи, в приоритет – жилые дома и соцобъекты. Также в планах – нарастить темпы работы по ремонту изношенных коммунальных систем и наладить систему видеонаблюдения по аналогии с ямальской. Помимо этого, Ямал продолжит делиться опытом и полезными практиками с местными врачами, учителями, работниками культуры, подчеркнул губернатор.
Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года, заключено соответствующее соглашение. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В результате город был освобожден, 85% городских строений было разрушено.
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