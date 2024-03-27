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В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского - РИА Новости, 27.03.2024
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14:13 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html
В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского
В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского - РИА Новости, 27.03.2024
В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского
Дебошир в Воронеже несколько раз ударил ножом прибывшего по вызову полицейского, который пытался его задержать, сообщило в среду управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:13
2024-03-27T14:13
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Дебошир в Воронеже несколько раз ударил ножом прибывшего по вызову полицейского, который пытался его задержать, сообщило в среду управление СК РФ по региону. По данным следствия, ночью 25 марта полицейские прибыли к дому по улице Хользунова в Воронеже для проверки информации о "противоправных действиях 25-летнего местного жителя". "В ответ на законные действия сотрудников полиции... мужчина, вооруженный ножом, нанес им одному из стражей порядка несколько ударов в область головы и туловища, причинив телесные повреждения. Полицейским удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия", - говорится в сообщении. Раненому полицейскому оказали помощь в больнице, а в отношении напавшего возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Дебоширу предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240326/sk-1935834759.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского

Воронежец несколько раз ударил ножом полицейского, который пытался его задержать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Дебошир в Воронеже несколько раз ударил ножом прибывшего по вызову полицейского, который пытался его задержать, сообщило в среду управление СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 25 марта полицейские прибыли к дому по улице Хользунова в Воронеже для проверки информации о "противоправных действиях 25-летнего местного жителя".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 10:59
«
"В ответ на законные действия сотрудников полиции... мужчина, вооруженный ножом, нанес им одному из стражей порядка несколько ударов в область головы и туловища, причинив телесные повреждения. Полицейским удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия", - говорится в сообщении.
Раненому полицейскому оказали помощь в больнице, а в отношении напавшего возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Дебоширу предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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