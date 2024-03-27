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Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных

Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных - РИА Новости, 27.03.2024

Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных

Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской ячейки вели агрессивную вербовку среди российских военных и гражданского населения, сообщает ГУМВД России по... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:54

2024-03-27T20:54

2024-03-27T20:54

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россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской ячейки вели агрессивную вербовку среди российских военных и гражданского населения, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. Ранее источник сообщил РИА Новости о задержании в Ростове-на-Дону главаря и пятерых участников экстремистской ячейки запрещенной в РФ группировки "Алля-Аят"*. "Пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. В результате проведения специальных мероприятий силовики задержали организатора и активных участников запрещенной ячейки", - говорится в сообщении. Фигуранты являются жителями Ростова-на-Дону. "Установлено, что злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения, отбирая в организацию новых адептов. Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась центрами из-за рубежа, с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства", - отметили в ведомстве. Участники оккультно-религиозного движения пропагандировали собственный метод псевдо-оздоровления и самолечения, изначально получившего своё распространение на территории Казахстана. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240327/krokus-1936163019.html

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ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область