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Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных - РИА Новости, 27.03.2024
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20:54 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/verbovka-1936261000.html
Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных
Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных - РИА Новости, 27.03.2024
Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных
Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской ячейки вели агрессивную вербовку среди российских военных и гражданского населения, сообщает ГУМВД России по... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:54
2024-03-27T20:54
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской ячейки вели агрессивную вербовку среди российских военных и гражданского населения, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. Ранее источник сообщил РИА Новости о задержании в Ростове-на-Дону главаря и пятерых участников экстремистской ячейки запрещенной в РФ группировки "Алля-Аят"*. "Пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. В результате проведения специальных мероприятий силовики задержали организатора и активных участников запрещенной ячейки", - говорится в сообщении. Фигуранты являются жителями Ростова-на-Дону. "Установлено, что злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения, отбирая в организацию новых адептов. Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась центрами из-за рубежа, с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства", - отметили в ведомстве. Участники оккультно-религиозного движения пропагандировали собственный метод псевдо-оздоровления и самолечения, изначально получившего своё распространение на территории Казахстана. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240327/krokus-1936163019.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных

Задержанные в Ростове-на-Дону боевики вели агрессивную вербовку среди военных

© РИА НовостиСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской ячейки вели агрессивную вербовку среди российских военных и гражданского населения, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее источник сообщил РИА Новости о задержании в Ростове-на-Дону главаря и пятерых участников экстремистской ячейки запрещенной в РФ группировки "Алля-Аят"*.
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"Пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ. В результате проведения специальных мероприятий силовики задержали организатора и активных участников запрещенной ячейки", - говорится в сообщении.
Фигуранты являются жителями Ростова-на-Дону. "Установлено, что злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения, отбирая в организацию новых адептов. Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась центрами из-за рубежа, с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства", - отметили в ведомстве.
Участники оккультно-религиозного движения пропагандировали собственный метод псевдо-оздоровления и самолечения, изначально получившего своё распространение на территории Казахстана. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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