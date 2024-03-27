"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
Telegraph: Великобритания продержится два месяца в случае конфликта с Россией
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Армия Великобритании продержится всего лишь два месяца в боях с российскими силами в случае возможного конфликта, сообщает The Telegraph со ссылкой на слова британских военных чиновников.
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"Когда бывший парламентский заместитель государственного секретаря по Вооруженным силам Соединенного Королевства Марк Франсуа спросил: "Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией, поскольку у нас нет для этого боеприпасов и запасов вооружения, это ведь правда?", заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн это подтвердил", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что другие представители британских Вооруженных сил также утверждают, что Великобритания не сможет долго воевать в возможном боевом конфликте из-за сокращения расходов и нехватки военнослужащих.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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