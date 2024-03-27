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Любовь Успенская назвала россиян своей семьей - РИА Новости, 27.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:50 27.03.2024 (обновлено: 23:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/uspenskaya-1936259998.html
Любовь Успенская назвала россиян своей семьей
Любовь Успенская назвала россиян своей семьей - РИА Новости, 27.03.2024
Любовь Успенская назвала россиян своей семьей
Певица Любовь Успенская заявила, что россияне для нее - это семья, с которой она навсегда. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:50
2024-03-27T23:36
культура
россия
любовь успенская
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Певица Любовь Успенская заявила, что россияне для нее - это семья, с которой она навсегда. Ранее концертный директор Любови Успенской сообщил РИА Новости, что певица получила российское гражданство. "Я считаю, что Россия самая великая, самая лучшая страна, а россияне для меня - это семья. Я приняла российское гражданство, когда началась спецоперация. Я нахожусь на корабле со всеми россиянами... Я никогда не перейду на другой корабль. Я с Россией навсегда", - сказала артистка журналистам на концерте-марафоне "Русского радио", который посвящен погибшим и пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле". Успенская также отметила, что хочет только одного, чтобы нашли заказчиков теракта, который произошел в "Крокус сити холле". "Я имею право не отменять свои концерты, потому что те песни, которые я пою, они несут надежду, веру и свет", - добавила она.
https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html
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россия, любовь успенская, крокус сити холл
Культура, Россия, Любовь Успенская, Крокус Сити Холл
Любовь Успенская назвала россиян своей семьей

Любовь Успенская заявила, что россияне для нее семья, с которой она навсегда

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Любовь Успенская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Певица Любовь Успенская заявила, что россияне для нее - это семья, с которой она навсегда.
Ранее концертный директор Любови Успенской сообщил РИА Новости, что певица получила российское гражданство.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Любовь Успенская получила российское гражданство
17 марта, 14:53
«
"Я считаю, что Россия самая великая, самая лучшая страна, а россияне для меня - это семья. Я приняла российское гражданство, когда началась спецоперация. Я нахожусь на корабле со всеми россиянами... Я никогда не перейду на другой корабль. Я с Россией навсегда", - сказала артистка журналистам на концерте-марафоне "Русского радио", который посвящен погибшим и пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле".
Успенская также отметила, что хочет только одного, чтобы нашли заказчиков теракта, который произошел в "Крокус сити холле".
«
"Я имею право не отменять свои концерты, потому что те песни, которые я пою, они несут надежду, веру и свет", - добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
24 февраля, 21:52
 
КультураРоссияЛюбовь УспенскаяКрокус Сити Холл
 
 
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