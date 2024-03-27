https://ria.ru/20240327/uspenskaya-1936259998.html

Любовь Успенская назвала россиян своей семьей

Любовь Успенская назвала россиян своей семьей - РИА Новости, 27.03.2024

Любовь Успенская назвала россиян своей семьей

Певица Любовь Успенская заявила, что россияне для нее - это семья, с которой она навсегда. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:50

2024-03-27T20:50

2024-03-27T23:36

культура

россия

любовь успенская

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151715/85/1517158590_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_d7dcceb72c6678fa54ca0919d7bb03bf.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Певица Любовь Успенская заявила, что россияне для нее - это семья, с которой она навсегда. Ранее концертный директор Любови Успенской сообщил РИА Новости, что певица получила российское гражданство. "Я считаю, что Россия самая великая, самая лучшая страна, а россияне для меня - это семья. Я приняла российское гражданство, когда началась спецоперация. Я нахожусь на корабле со всеми россиянами... Я никогда не перейду на другой корабль. Я с Россией навсегда", - сказала артистка журналистам на концерте-марафоне "Русского радио", который посвящен погибшим и пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле". Успенская также отметила, что хочет только одного, чтобы нашли заказчиков теракта, который произошел в "Крокус сити холле". "Я имею право не отменять свои концерты, потому что те песни, которые я пою, они несут надежду, веру и свет", - добавила она.

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, любовь успенская, крокус сити холл