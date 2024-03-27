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В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 27.03.2024 (обновлено: 09:09 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/uran-1936089430.html
В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым
В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым - РИА Новости, 27.03.2024
В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым
Применение снарядов с обедненным ураном на Украине опасно и недопустимо, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:08
2024-03-27T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
косово
милорад додик
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном на Украине опасно и недопустимо, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. Министр здравоохранения Сербии, известный нейрохирург и специалист по онкологии профессор Груйичич, возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По данным медиков, ежегодно онкологические заболевания в Сербии выявляются у около 40 тысяч человек, заболеваемость и смертность от рака продолжают расти. "Когда была в России, я призывала во всех СМИ, где выступала, не знаю, могут ли их видеть на Украине, чтобы киевское руководство не допустило применения этих снарядов. Людям еще предстоит потом жить на этой территории, а она будет тяжело загрязнена. Кто купит зерно, пшеницу оттуда, любую сельхозпродукцию? Пострадают и украинский, и русский народы на поколения вперед", - заявила глава минздрава Сербии. Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
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в мире, сербия, украина, косово, милорад додик, александр вучич, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Украина, Косово, Милорад Додик, Александр Вучич, НАТО, ООН
В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым

Глава минздрава Сербии назвала применение снарядов с ураном на Украине опасным

© Фото : Предоставлено минздравом СербииМинистр здравоохранения Сербии Даница Груйичич
Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Предоставлено минздравом Сербии
Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном на Украине опасно и недопустимо, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
Министр здравоохранения Сербии, известный нейрохирург и специалист по онкологии профессор Груйичич, возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По данным медиков, ежегодно онкологические заболевания в Сербии выявляются у около 40 тысяч человек, заболеваемость и смертность от рака продолжают расти.
«
"Когда была в России, я призывала во всех СМИ, где выступала, не знаю, могут ли их видеть на Украине, чтобы киевское руководство не допустило применения этих снарядов. Людям еще предстоит потом жить на этой территории, а она будет тяжело загрязнена. Кто купит зерно, пшеницу оттуда, любую сельхозпродукцию? Пострадают и украинский, и русский народы на поколения вперед", - заявила глава минздрава Сербии.
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Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияУкраинаКосовоМилорад ДодикАлександр ВучичНАТОООН
 
 
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