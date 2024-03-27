https://ria.ru/20240327/uran-1936089430.html

В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым

В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым - РИА Новости, 27.03.2024

В Сербии назвали применение снарядов с ураном на Украине недопустимым

Применение снарядов с обедненным ураном на Украине опасно и недопустимо, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:08

2024-03-27T09:08

2024-03-27T09:09

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном на Украине опасно и недопустимо, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. Министр здравоохранения Сербии, известный нейрохирург и специалист по онкологии профессор Груйичич, возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По данным медиков, ежегодно онкологические заболевания в Сербии выявляются у около 40 тысяч человек, заболеваемость и смертность от рака продолжают расти. "Когда была в России, я призывала во всех СМИ, где выступала, не знаю, могут ли их видеть на Украине, чтобы киевское руководство не допустило применения этих снарядов. Людям еще предстоит потом жить на этой территории, а она будет тяжело загрязнена. Кто купит зерно, пшеницу оттуда, любую сельхозпродукцию? Пострадают и украинский, и русский народы на поколения вперед", - заявила глава минздрава Сербии. Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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