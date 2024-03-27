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Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ
Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора Украины. "Сообщено о подозрении жительнице Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры. По данным следствия, для перечисления средств на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры женщина указывала реквизиты своих банковских карт. После чего тратила их на свои нужды. В общей сложности она присвоила таким образом 25,5 тысячи долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
https://ria.ru/20231222/chinovnik-1917594356.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ
Украинку обвинили в присвоении 25,5 тысячи долларов, предназначенных для ВСУ