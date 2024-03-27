https://ria.ru/20240327/ukraina-1936171947.html

Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ

Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024

Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ

Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора Украины. "Сообщено о подозрении жительнице Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры. По данным следствия, для перечисления средств на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры женщина указывала реквизиты своих банковских карт. После чего тратила их на свои нужды. В общей сложности она присвоила таким образом 25,5 тысячи долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

https://ria.ru/20231222/chinovnik-1917594356.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины