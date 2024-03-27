Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936171947.html
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ
Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428613_0:0:853:481_1920x0_80_0_0_0b2b58a18ddf4a64806f41501a8a6f5d.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора Украины. "Сообщено о подозрении жительнице Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры. По данным следствия, для перечисления средств на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры женщина указывала реквизиты своих банковских карт. После чего тратила их на свои нужды. В общей сложности она присвоила таким образом 25,5 тысячи долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
https://ria.ru/20231222/chinovnik-1917594356.html
https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428613_0:0:853:641_1920x0_80_0_0_fdce60a4d06d860615db6c2ad147e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Жительницу Киева обвинили в хищении крупной суммы, предназначенных для ВСУ

Украинку обвинили в присвоении 25,5 тысячи долларов, предназначенных для ВСУ

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении 25,5 тысячи долларов, которые были предназначены для ВСУ, сообщил в среду Офис генерального прокурора Украины.
«
"Сообщено о подозрении жительнице Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.
Сотрудники СБУ Украины - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Чиновника Минобороны Украины задержали за попытку хищения крупной суммы
22 декабря 2023, 23:21
По данным следствия, для перечисления средств на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры женщина указывала реквизиты своих банковских карт. После чего тратила их на свои нужды. В общей сложности она присвоила таким образом 25,5 тысячи долларов.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Они готовы". В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала