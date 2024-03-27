https://ria.ru/20240327/ukraina-1936160583.html

СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ

СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ

Минобороны Украины своим действиями срывает кампанию по добровольному набору в ряды ВСУ, создавая список "приоритетных" подразделений, в которые должны... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:15

2024-03-27T14:15

2024-03-27T14:16

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Украины своим действиями срывает кампанию по добровольному набору в ряды ВСУ, создавая список "приоритетных" подразделений, в которые должны поступать новобранцы, пишет в среду украинское издание Kyivpost со ссылкой на свои источники. Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. "Вот есть какой-то комбат или комбриг, который глупо, по некомпетентности, потерял много людей, теперь ему нужна замена. И что делать, если добровольно в его подразделение не идут? В случае с рекрутингом – включить это подразделение в приоритетные. Но это ставит под угрозу саму идею рекрутинга", - заявил изданию источник среди военных штабистов. Отмечается, что недавно Генеральный штаб ВСУ выделил 80 приоритетных подразделений. Однако, как утверждают источники издания, если новобранец подает заявление в подразделение, не являющееся в списке приоритетных, его все равно могут мобилизовать принудительно. Таким образом, среди военных сложилось мнение, что создание списка "приоритетных" подразделений фактически создает препятствия для рекрутинга, потому что "перекашивает" его в сторону не лучших подразделений, на которые должны ориентироваться люди, а в сторону тех, которые несут большие потери. "Рекрутинг не даст 500 тысяч человек для фронта, но он может заместить сотню или более тысяч должностей, частично тыловых", - заявил изданию военный аналитик Евгений Дикий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины