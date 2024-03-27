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СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 27.03.2024 (обновлено: 14:16 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936160583.html
СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ
СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ
Минобороны Украины своим действиями срывает кампанию по добровольному набору в ряды ВСУ, создавая список "приоритетных" подразделений, в которые должны... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:15
2024-03-27T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Украины своим действиями срывает кампанию по добровольному набору в ряды ВСУ, создавая список "приоритетных" подразделений, в которые должны поступать новобранцы, пишет в среду украинское издание Kyivpost со ссылкой на свои источники. Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. "Вот есть какой-то комбат или комбриг, который глупо, по некомпетентности, потерял много людей, теперь ему нужна замена. И что делать, если добровольно в его подразделение не идут? В случае с рекрутингом – включить это подразделение в приоритетные. Но это ставит под угрозу саму идею рекрутинга", - заявил изданию источник среди военных штабистов. Отмечается, что недавно Генеральный штаб ВСУ выделил 80 приоритетных подразделений. Однако, как утверждают источники издания, если новобранец подает заявление в подразделение, не являющееся в списке приоритетных, его все равно могут мобилизовать принудительно. Таким образом, среди военных сложилось мнение, что создание списка "приоритетных" подразделений фактически создает препятствия для рекрутинга, потому что "перекашивает" его в сторону не лучших подразделений, на которые должны ориентироваться люди, а в сторону тех, которые несут большие потери. "Рекрутинг не даст 500 тысяч человек для фронта, но он может заместить сотню или более тысяч должностей, частично тыловых", - заявил изданию военный аналитик Евгений Дикий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ обвинили Минобороны Украины в срыве набора добровольцев в ВСУ

Kyivpost: Минобороны Украины срывает кампанию по добровольному набору в ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Украины своим действиями срывает кампанию по добровольному набору в ряды ВСУ, создавая список "приоритетных" подразделений, в которые должны поступать новобранцы, пишет в среду украинское издание Kyivpost со ссылкой на свои источники.
Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Вот есть какой-то комбат или комбриг, который глупо, по некомпетентности, потерял много людей, теперь ему нужна замена. И что делать, если добровольно в его подразделение не идут? В случае с рекрутингом – включить это подразделение в приоритетные. Но это ставит под угрозу саму идею рекрутинга", - заявил изданию источник среди военных штабистов.
Отмечается, что недавно Генеральный штаб ВСУ выделил 80 приоритетных подразделений. Однако, как утверждают источники издания, если новобранец подает заявление в подразделение, не являющееся в списке приоритетных, его все равно могут мобилизовать принудительно. Таким образом, среди военных сложилось мнение, что создание списка "приоритетных" подразделений фактически создает препятствия для рекрутинга, потому что "перекашивает" его в сторону не лучших подразделений, на которые должны ориентироваться люди, а в сторону тех, которые несут большие потери.
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"Рекрутинг не даст 500 тысяч человек для фронта, но он может заместить сотню или более тысяч должностей, частично тыловых", - заявил изданию военный аналитик Евгений Дикий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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