https://ria.ru/20240327/ukraina-1936102621.html

На Украине призвали готовиться к дефициту электроэнергии к лету

На Украине призвали готовиться к дефициту электроэнергии к лету - РИА Новости, 27.03.2024

На Украине призвали готовиться к дефициту электроэнергии к лету

Украинская энергосистема в результате последних ударов получила сильные повреждения, в связи с чем к лету может возникнуть дефицит электроэнергии, считает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:23

2024-03-27T10:23

2024-03-27T10:23

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинская энергосистема в результате последних ударов получила сильные повреждения, в связи с чем к лету может возникнуть дефицит электроэнергии, считает гендиректор компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "Из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 22 марта на Украине этим летом может возникнуть дефицит электроэнергии. Ведь при обстреле было повреждено большое количество объектов генерации", - приводит слова Коваленко украинский телеканал ТСН. Он уточнил, что поражены "несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации". Кроме того, по его словам, поражены сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и прочее оборудование. "Эта атака одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации", - заявил Коваленко, добавив, что на восстановление потребуются месяцы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934871457.html

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дтэк