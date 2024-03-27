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Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936101536.html
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината - РИА Новости, 27.03.2024
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:13
2024-03-27T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание молочноконсервного комбината в Купянске и коммунальное предприятие в Харькове. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, область подверглась ударам, в результате взрывов повреждены "здание коммунального учреждения в городе Харькове", а также "здание молочноконсервного комбината в городе Купянске". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината

Власти Украины: в Купянске после взрывов поврежден молочноконсервный комбинат

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание молочноконсервного комбината в Купянске и коммунальное предприятие в Харькове.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, область подверглась ударам, в результате взрывов повреждены "здание коммунального учреждения в городе Харькове", а также "здание молочноконсервного комбината в городе Купянске".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Вчера, 09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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