https://ria.ru/20240327/ukraina-1936101536.html

Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината

Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината - РИА Новости, 27.03.2024

Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:13

2024-03-27T10:13

2024-03-27T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

харьков

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание молочноконсервного комбината в Купянске и коммунальное предприятие в Харькове. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, область подверглась ударам, в результате взрывов повреждены "здание коммунального учреждения в городе Харькове", а также "здание молочноконсервного комбината в городе Купянске". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936090383.html

россия

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины