https://ria.ru/20240327/ukraina-1936101536.html
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината - РИА Новости, 27.03.2024
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:13
2024-03-27T10:13
2024-03-27T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов повреждены здание молочноконсервного комбината в Купянске и коммунальное предприятие в Харькове. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, область подверглась ударам, в результате взрывов повреждены "здание коммунального учреждения в городе Харькове", а также "здание молочноконсервного комбината в городе Купянске". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936090383.html
россия
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_011324221a53ab9c072d24cc34d4c338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили о повреждении молочноконсервного комбината
Власти Украины: в Купянске после взрывов поврежден молочноконсервный комбинат