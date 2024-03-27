https://ria.ru/20240327/ukraina-1936090383.html

Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 27.03.2024

Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов ряд... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:11

2024-03-27T09:11

2024-03-27T09:11

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запорожская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду в результате взрывов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получил повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, по подконтрольной Киеву части Запорожской области в ночь на среду было нанесено более 380 ударов, взрывы звучали в семи населенных пунктах региона. В результате "поступили сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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запорожская область

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в мире, россия, запорожская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация