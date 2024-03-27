https://ria.ru/20240327/uklonisty-1936171289.html

В Ивано-Франковской области Украины ищут почти 40 тысяч уклонистов

В Ивано-Франковской области Украины ищут почти 40 тысяч уклонистов - РИА Новости, 27.03.2024

В Ивано-Франковской области Украины ищут почти 40 тысяч уклонистов

Почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил заместитель начальника... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:51

2024-03-27T14:51

2024-03-27T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил заместитель начальника областного военкомата Роман Боднар. "Таких лиц (не явившихся в военкомат – ред.) по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще 3 тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "оберег" и сразу принудительно доставили в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - сказал Боднар в интервью украинскому изданию "Западный курьер". Он отметил, что явка в военкомат по вызову обязательна, а сам вызов "может осуществляться любым способом". "Мы вправе оповещать человека любым доступным путем где угодно: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", - добавил Боднар. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины