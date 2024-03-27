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В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 27.03.2024
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников
Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:42
2024-03-27T18:42
2024-03-27T18:54
ростовская область
специальная военная операция на украине
безопасность
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил, что в Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО. Позже угроза была снята в Миллерово, Морозовске, Шахтах. Угроза атаки БПЛА сохранялась в Новошахтинске и Новочеркасске."В 18.32 объявлен отбой угрозы атаки БПЛА", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240327/allya-ayat-1936203169.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, василий голубев
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников
Губернатор Ростовской области объявил отбой угрозы атаки беспилотников