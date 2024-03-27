https://ria.ru/20240327/ugroza-1936235527.html

В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников

В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 27.03.2024

В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:42

2024-03-27T18:42

2024-03-27T18:54

ростовская область

специальная военная операция на украине

безопасность

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил, что в Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО. Позже угроза была снята в Миллерово, Морозовске, Шахтах. Угроза атаки БПЛА сохранялась в Новошахтинске и Новочеркасске."В 18.32 объявлен отбой угрозы атаки БПЛА", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240327/allya-ayat-1936203169.html

ростовская область

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Кирилл Волков

ростовская область, безопасность, василий голубев