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В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 27.03.2024 (обновлено: 18:54 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/ugroza-1936235527.html
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 27.03.2024
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников
Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:42
2024-03-27T18:54
ростовская область
специальная военная операция на украине
безопасность
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил, что в Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО. Позже угроза была снята в Миллерово, Морозовске, Шахтах. Угроза атаки БПЛА сохранялась в Новошахтинске и Новочеркасске."В 18.32 объявлен отбой угрозы атаки БПЛА", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240327/allya-ayat-1936203169.html
ростовская область
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников

Губернатор Ростовской области объявил отбой угрозы атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что в Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, работают силы ПВО. Позже угроза была снята в Миллерово, Морозовске, Шахтах. Угроза атаки БПЛА сохранялась в Новошахтинске и Новочеркасске.
"В 18.32 объявлен отбой угрозы атаки БПЛА", - написал глава региона.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Источник: в Ростове-на-Дону задержали шесть членов "Алля-Аята"*
Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьВасилий Голубев
 
 
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