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На сайте Минобороны открыт раздел по электронным удостоверениям ветерана - РИА Новости, 27.03.2024
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06:20 27.03.2024
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На сайте Минобороны открыт раздел по электронным удостоверениям ветерана
На сайте Минобороны открыт раздел по электронным удостоверениям ветерана - РИА Новости, 27.03.2024
На сайте Минобороны открыт раздел по электронным удостоверениям ветерана
Минобороны России открыло на своём сайте раздел, посвящённый выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:20
2024-03-27T06:20
общество
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны России открыло на своём сайте раздел, посвящённый выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий, сообщили в ведомстве. "В министерстве обороны Российской Федерации продолжается выдача электронного удостоверения ветерана боевых действий. На сайте Минобороны России открыт раздел, содержащий информацию об электронном удостоверении ветерана боевых действий "СВОи", - говорится в сообщении. Отмечается, что на нём можно ознакомиться с подробной информацией о порядке и сроках получения удостоверения, производимых выплатах от МО РФ, в том числе социальных, льготах, предоставляемых услугах и скидках, федеральных и региональных мерах социальной поддержки. "Минобороны России уже провело тестирование выдачи новых удостоверений на базе одного из банков. Для этого была разработана информационная система взаимодействия между военным ведомством и банковской системой, обеспечивающая оперативный выпуск электронных удостоверений и их учет", - приводит ведомство слова руководителя департамента информационных систем Олега Масленникова. В Минобороны отметили, что такая система позволяет максимально упростить процесс получения удостоверения участника боевых действий, экономит время заявителю, особенно при оформлении заявления дистанционно через личный кабинет мобильного приложения или через сайт банка. Выдача удостоверения осуществляется в срок до семи дней. При этом документ имеет специальную защиту от подделок. Кроме того, уже предусмотрены все основные механизмы использования удостоверения: визуальный, то есть при предъявлении, контактный с использованием считывающих устройств и штрих-кода, бесконтактный через встроенный чип и через мобильное приложение на смартфоне. "Ввод в действие электронного удостоверения – это быстрый, простой и прозрачный способ получения положенных выплат, социальных льгот, скидок и привилегий для ветеранов боевых действий", - добавил Масленников.
https://ria.ru/20240326/protsenty-1935932669.html
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общество, россия
Общество, Россия
На сайте Минобороны открыт раздел по электронным удостоверениям ветерана

На сайте МО открыт раздел по электронным удостоверениям ветерана боевых действий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны России открыло на своём сайте раздел, посвящённый выдаче электронных удостоверений ветерана боевых действий, сообщили в ведомстве.
«
"В министерстве обороны Российской Федерации продолжается выдача электронного удостоверения ветерана боевых действий. На сайте Минобороны России открыт раздел, содержащий информацию об электронном удостоверении ветерана боевых действий "СВОи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на нём можно ознакомиться с подробной информацией о порядке и сроках получения удостоверения, производимых выплатах от МО РФ, в том числе социальных, льготах, предоставляемых услугах и скидках, федеральных и региональных мерах социальной поддержки.
"Минобороны России уже провело тестирование выдачи новых удостоверений на базе одного из банков. Для этого была разработана информационная система взаимодействия между военным ведомством и банковской системой, обеспечивающая оперативный выпуск электронных удостоверений и их учет", - приводит ведомство слова руководителя департамента информационных систем Олега Масленникова.
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В Минобороны отметили, что такая система позволяет максимально упростить процесс получения удостоверения участника боевых действий, экономит время заявителю, особенно при оформлении заявления дистанционно через личный кабинет мобильного приложения или через сайт банка.
Выдача удостоверения осуществляется в срок до семи дней. При этом документ имеет специальную защиту от подделок.
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Кроме того, уже предусмотрены все основные механизмы использования удостоверения: визуальный, то есть при предъявлении, контактный с использованием считывающих устройств и штрих-кода, бесконтактный через встроенный чип и через мобильное приложение на смартфоне.
"Ввод в действие электронного удостоверения – это быстрый, простой и прозрачный способ получения положенных выплат, социальных льгот, скидок и привилегий для ветеранов боевых действий", - добавил Масленников.
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