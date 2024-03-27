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СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ
Пять человек, включая бойцов ливанского движения "Хезболлах", погибли в результате удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана, сообщили агентству Рейтер РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:51
2024-03-27T22:51
2024-03-27T22:52
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек, включая бойцов ливанского движения "Хезболлах", погибли в результате удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана, сообщили агентству Рейтер неназванные источники сил безопасности. "В результате израильского удара на юге Ливана погибли пять человек, включая членов "Хезболлах"", - заявили агентству источники в безопасности в среду. Ранее телеканал Al Mayadeen информировал, что четыре человека погибли, шесть пострадали в результате израильского удара по кафе в поселении Накура на юге Ливана. Местный источник заявил РИА Новости, что удар был нанесен беспилотником, кафе получило ущерб. Он добавил, что машины скорой помощи эвакуируют раненых в больницы города Сур. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" ранее заявило, что выпустило по северу Израиля несколько десятков ракет. Израильские СМИ сообщали, что было зафиксировано порядка 30 ракетных пусков в направлении Кирьят-Шмоны. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240327/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ
Рейтер: 5 человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ по Ливану