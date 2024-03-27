Рейтинг@Mail.ru
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 27.03.2024 (обновлено: 22:52 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/udar-1936273196.html
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ
Пять человек, включая бойцов ливанского движения "Хезболлах", погибли в результате удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана, сообщили агентству Рейтер РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:51
2024-03-27T22:52
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек, включая бойцов ливанского движения "Хезболлах", погибли в результате удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана, сообщили агентству Рейтер неназванные источники сил безопасности. "В результате израильского удара на юге Ливана погибли пять человек, включая членов "Хезболлах"", - заявили агентству источники в безопасности в среду. Ранее телеканал Al Mayadeen информировал, что четыре человека погибли, шесть пострадали в результате израильского удара по кафе в поселении Накура на юге Ливана. Местный источник заявил РИА Новости, что удар был нанесен беспилотником, кафе получило ущерб. Он добавил, что машины скорой помощи эвакуируют раненых в больницы города Сур. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" ранее заявило, что выпустило по северу Израиля несколько десятков ракет. Израильские СМИ сообщали, что было зафиксировано порядка 30 ракетных пусков в направлении Кирьят-Шмоны. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240327/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240303/oon-1930786663.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: пять человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ

Рейтер: 5 человек, включая бойцов "Хезболлы", погибли при ударе ЦАХАЛ по Ливану

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек, включая бойцов ливанского движения "Хезболлах", погибли в результате удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана, сообщили агентству Рейтер неназванные источники сил безопасности.
«
"В результате израильского удара на юге Ливана погибли пять человек, включая членов "Хезболлах"", - заявили агентству источники в безопасности в среду.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее телеканал Al Mayadeen информировал, что четыре человека погибли, шесть пострадали в результате израильского удара по кафе в поселении Накура на юге Ливана. Местный источник заявил РИА Новости, что удар был нанесен беспилотником, кафе получило ущерб. Он добавил, что машины скорой помощи эвакуируют раненых в больницы города Сур.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" ранее заявило, что выпустило по северу Израиля несколько десятков ракет. Израильские СМИ сообщали, что было зафиксировано порядка 30 ракетных пусков в направлении Кирьят-Шмоны.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Совбез ООН обеспокоился гибелью палестинцев в инциденте с военными ЦАХАЛ
3 марта, 02:19
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала