https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой

В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой - РИА Новости, 27.03.2024

В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой

Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после - покончить с собой на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:37

2024-03-27T09:37

2024-03-27T09:37

происшествия

москва

киргизия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после - покончить с собой на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 27 марта гражданин Киргизии 1999 года рождения в квартире дома на улице Большая Черкизовская в Москве в ходе ссоры зарезал свою жену, затем напал с ножом на подругу и мать супруги, а после попытался покончить с собой, но был госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц", - сказали в ведомстве, добавив, что после разрешения врачей следователи приступят к его допросу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет проверено соблюдение миграционного законодательства.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html

https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html

москва

киргизия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, киргизия