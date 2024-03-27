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В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой - РИА Новости, 27.03.2024
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после - покончить с собой на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:37
2024-03-27T09:37
2024-03-27T09:37
происшествия
москва
киргизия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после - покончить с собой на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 27 марта гражданин Киргизии 1999 года рождения в квартире дома на улице Большая Черкизовская в Москве в ходе ссоры зарезал свою жену, затем напал с ножом на подругу и мать супруги, а после попытался покончить с собой, но был госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц", - сказали в ведомстве, добавив, что после разрешения врачей следователи приступят к его допросу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет проверено соблюдение миграционного законодательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, киргизия
Происшествия, Москва, Киргизия
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
В Москве гражданин Киргизии убил жену, напал на тещу и хотел покончить с собой