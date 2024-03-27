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Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
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11:40 27.03.2024 (обновлено: 12:21 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/turtsiya-1936116124.html
Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ
Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ
Турецкие экспортеры всё ещё не могут получить денежные переводы из России, местные банки отклоняют платежи, власти рассматривают ситуацию как "форс-мажорное... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:40
2024-03-27T12:21
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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Турецкие экспортеры всё ещё не могут получить денежные переводы из России, местные банки отклоняют платежи, власти рассматривают ситуацию как "форс-мажорное обстоятельство", торговля двух стран может застопориться, пишет газета Dünya. "С начала года экспортеры не могут как получить деньги, так и закрыть свои экспортные счета, поскольку банки в Турции отклонили платежи из России. Однако, согласно Коммюнике о решении №32 о защите стоимости турецкой валюты и циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней. Министерство торговли рассматривает этот период как форс-мажорные обстоятельства для России и Украины и может предоставить дополнительное продление на срок до 24 месяцев по окончании периода уведомления",- пишет издание. Издание, ссылаясь на мнения местных представителей рынка отмечает, что "торговля Турции с Россией застопорилась". "Ситуация также приведет к сокращению производственных мощностей. Ведь когда рынок закрыт, это приводит к замедлению производства. Сокращение мощностей также влияет на занятость", - отмечает издание. Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа для её урегулирования, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал также агентству источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html
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россия, турция, украина, алексей ерхов, в мире
Россия, Турция, Украина, Алексей Ерхов, В мире
Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ

Dünya: турецкие банки отклоняют платежи из России, экспортеры не получают деньги

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Турецкие экспортеры всё ещё не могут получить денежные переводы из России, местные банки отклоняют платежи, власти рассматривают ситуацию как "форс-мажорное обстоятельство", торговля двух стран может застопориться, пишет газета Dünya.
"С начала года экспортеры не могут как получить деньги, так и закрыть свои экспортные счета, поскольку банки в Турции отклонили платежи из России. Однако, согласно Коммюнике о решении №32 о защите стоимости турецкой валюты и циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней. Министерство торговли рассматривает этот период как форс-мажорные обстоятельства для России и Украины и может предоставить дополнительное продление на срок до 24 месяцев по окончании периода уведомления",- пишет издание.
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Издание, ссылаясь на мнения местных представителей рынка отмечает, что "торговля Турции с Россией застопорилась".
"Ситуация также приведет к сокращению производственных мощностей. Ведь когда рынок закрыт, это приводит к замедлению производства. Сокращение мощностей также влияет на занятость", - отмечает издание.
Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа для её урегулирования, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал также агентству источник в администрации президента страны.
При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Источник: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией
14 февраля, 07:03
 
РоссияТурцияУкраинаАлексей ЕрховВ мире
 
 
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