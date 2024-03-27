https://ria.ru/20240327/turtsiya-1936116124.html

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ

Турецкие экспортеры всё ещё не могут получить денежные переводы из России, местные банки отклоняют платежи, власти рассматривают ситуацию как "форс-мажорное... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:40

2024-03-27T11:40

2024-03-27T12:21

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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Турецкие экспортеры всё ещё не могут получить денежные переводы из России, местные банки отклоняют платежи, власти рассматривают ситуацию как "форс-мажорное обстоятельство", торговля двух стран может застопориться, пишет газета Dünya. "С начала года экспортеры не могут как получить деньги, так и закрыть свои экспортные счета, поскольку банки в Турции отклонили платежи из России. Однако, согласно Коммюнике о решении №32 о защите стоимости турецкой валюты и циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней. Министерство торговли рассматривает этот период как форс-мажорные обстоятельства для России и Украины и может предоставить дополнительное продление на срок до 24 месяцев по окончании периода уведомления",- пишет издание. Издание, ссылаясь на мнения местных представителей рынка отмечает, что "торговля Турции с Россией застопорилась". "Ситуация также приведет к сокращению производственных мощностей. Ведь когда рынок закрыт, это приводит к замедлению производства. Сокращение мощностей также влияет на занятость", - отмечает издание. Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа для её урегулирования, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал также агентству источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html

https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, украина, алексей ерхов, в мире