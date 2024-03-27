Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ
Dünya: турецкие банки отклоняют платежи из России, экспортеры не получают деньги
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Турецкие экспортеры всё ещё не могут получить денежные переводы из России, местные банки отклоняют платежи, власти рассматривают ситуацию как "форс-мажорное обстоятельство", торговля двух стран может застопориться, пишет газета Dünya.
"С начала года экспортеры не могут как получить деньги, так и закрыть свои экспортные счета, поскольку банки в Турции отклонили платежи из России. Однако, согласно Коммюнике о решении №32 о защите стоимости турецкой валюты и циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней. Министерство торговли рассматривает этот период как форс-мажорные обстоятельства для России и Украины и может предоставить дополнительное продление на срок до 24 месяцев по окончании периода уведомления",- пишет издание.
Издание, ссылаясь на мнения местных представителей рынка отмечает, что "торговля Турции с Россией застопорилась".
"Ситуация также приведет к сокращению производственных мощностей. Ведь когда рынок закрыт, это приводит к замедлению производства. Сокращение мощностей также влияет на занятость", - отмечает издание.
Проблема с платёжными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа для её урегулирования, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал также агентству источник в администрации президента страны.
При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.