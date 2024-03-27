https://ria.ru/20240327/tsik-1936127017.html

ЦИК почтил память жертв теракта в "Крокусе"

ЦИК почтил память жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

ЦИК почтил память жертв теракта в "Крокусе"

Центральная избирательная комиссия РФ первое заседание после подведения итогов президентских выборов начала с минуты молчания в память погибших при теракте в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:13

2024-03-27T12:13

2024-03-27T12:13

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

николай булаев

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ первое заседание после подведения итогов президентских выборов начала с минуты молчания в память погибших при теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. "Мы начинаем заседание ЦИК РФ. Я предлагаю начать его с минуты молчания. Погибли люди от рук тех, кто к понятию "человек", на мой взгляд, отношения никакого не имеет", - заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935871447.html

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украина

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, брянская область, николай булаев, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество