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ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство - РИА Новости, 27.03.2024
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство
Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:13
2024-03-27T11:13
2024-03-27T11:34
цик рф
политика
николай булаев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в 2024."У нас достаточно много совмещённых, сложных кампаний, которые в этом году нам нужно провести. Я думаю, что мы в ближайшие дни должны подумать над тем, а нужны ли нам какие-либо изменения в законодательство существующее, в нашу нормативную базу, внимательно посмотреть ее, оценить и подготовить предложения", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
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цик рф, политика, николай булаев
ЦИК РФ, Политика, Николай Булаев
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство
Булаев: ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в избирательные законы