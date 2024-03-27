https://ria.ru/20240327/tsik-1936111159.html

ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство

ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство - РИА Новости, 27.03.2024

ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство

Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:13

2024-03-27T11:13

2024-03-27T11:34

цик рф

политика

николай булаев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в 2024."У нас достаточно много совмещённых, сложных кампаний, которые в этом году нам нужно провести. Я думаю, что мы в ближайшие дни должны подумать над тем, а нужны ли нам какие-либо изменения в законодательство существующее, в нашу нормативную базу, внимательно посмотреть ее, оценить и подготовить предложения", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

https://ria.ru/20240321/pamfilova-1934669242.html

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цик рф, политика, николай булаев