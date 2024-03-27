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ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство - РИА Новости, 27.03.2024
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11:13 27.03.2024 (обновлено: 11:34 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/tsik-1936111159.html
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство - РИА Новости, 27.03.2024
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство
Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:13
2024-03-27T11:34
цик рф
политика
николай булаев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в 2024.&quot;У нас достаточно много совмещённых, сложных кампаний, которые в этом году нам нужно провести. Я думаю, что мы в ближайшие дни должны подумать над тем, а нужны ли нам какие-либо изменения в законодательство существующее, в нашу нормативную базу, внимательно посмотреть ее, оценить и подготовить предложения&quot;, - сказал Булаев на заседании ЦИК.
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цик рф, политика, николай булаев
ЦИК РФ, Политика, Николай Булаев
ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в законодательство

Булаев: ЦИК подготовит предложения по внесению изменений в избирательные законы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заседание ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Центризбирком в ближайшее время подготовит предложения по внесению изменений в избирательное законодательство в рамках подготовки к Единому дню голосования в 2024.
«

"У нас достаточно много совмещённых, сложных кампаний, которые в этом году нам нужно провести. Я думаю, что мы в ближайшие дни должны подумать над тем, а нужны ли нам какие-либо изменения в законодательство существующее, в нашу нормативную базу, внимательно посмотреть ее, оценить и подготовить предложения", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах
21 марта, 12:48
 
ЦИК РФПолитикаНиколай Булаев
 
 
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