https://ria.ru/20240327/tsakhal-1936064345.html

Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ

Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса, сообщает издание РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T01:46

2024-03-27T01:46

2024-03-27T01:46

израиль

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса, сообщает издание Times of Israel. "Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции официально подтвердил, что Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части сектора Газа в начале этого месяца", - говорится в сообщении издания. По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАС Гази Абу Тамаа. В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Jazeera, что движение не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Иссы, поскольку не имеет к этому доказательств.

https://ria.ru/20240114/radikaly-1921331452.html

https://ria.ru/20240219/khamas-1928135469.html

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израиль, в мире, хамас