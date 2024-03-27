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Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ
Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса, сообщает издание РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:46
2024-03-27T01:46
2024-03-27T01:46
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в мире
хамас
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса, сообщает издание Times of Israel. "Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции официально подтвердил, что Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части сектора Газа в начале этого месяца", - говорится в сообщении издания. По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАС Гази Абу Тамаа. В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Jazeera, что движение не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Иссы, поскольку не имеет к этому доказательств.
https://ria.ru/20240114/radikaly-1921331452.html
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израиль, в мире, хамас
Израиль заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС, пишут СМИ
Times of Israel: ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса, сообщает издание Times of Israel
.
"Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции официально подтвердил, что Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части сектора Газа в начале этого месяца", - говорится в сообщении издания.
По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАС Гази Абу Тамаа.
В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Jazeera, что движение не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Иссы, поскольку не имеет к этому доказательств.