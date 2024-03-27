https://ria.ru/20240327/terakty-1936087825.html

Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России

Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России - РИА Новости, 27.03.2024

Иранский посол в Турции удивился, что США заранее знали о теракте в России

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда в США... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

2024-03-27T09:00

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

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владимир путин

александр бортников

касем сулеймани

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АНКАРА, 27 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде считает, что теракты в Подмосковье и в иранском городе Керман схожи, дипломат удивился тому, откуда в США заранее знают о них, "тайна должна быть раскрыта". Его слова приводит газета Aydınlık."Несколько месяцев назад в Кермане были убиты 89 человек. Теперь та же операция повторилась в России... Террористический акт в России и террористический акт в Иране очень похожи. В том теракте США заявили: "Мы знали об этом и были уведомлены". Теперь они говорят то же самое в отношении России. Вопрос для нас заключается в следующем: откуда США знают о терактах заранее? И почему эти нападения всегда происходят в нашем регионе?" - заявил дипломат. В Кермане 3 января произошли взрывы во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Согласно иранским СМИ, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Погибли несколько десятков человек, более 200 получили ранения. Позже иранское госагентство IRNA со ссылкой на источник в МИД опровергло утверждения СМИ Запада о том, что Вашингтон предупредил Тегеран о готовящемся теракте в Кермане. Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно, в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией. В МИД РФ отмечали, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Информация США о планируемых терактах не всегда бывает конкретной, хотелось бы, чтобы в ней было больше деталей, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. "Это не простые события, тайна должна быть раскрыта... Кто стоит за этими нападениями? У меня нет никакой информации, чтобы говорить однозначно. Но если присмотреться, то метод один и тот же, форма одна и та же",- сказал посол. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

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Дарья Буймова

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