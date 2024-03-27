https://ria.ru/20240327/tanki-1936116649.html

ВСУ потеряли не менее семи из десяти шведских танков, пишут СМИ

ВСУ потеряли не менее семи из десяти шведских танков, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

ВСУ потеряли не менее семи из десяти шведских танков, пишут СМИ

По меньшей мере семь из десяти переданных Украине шведских танков Strv 122 выведены из строя, Киеву необходимо забрать их с поля боя и отправить на ремонт в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:42

2024-03-27T11:42

2024-03-27T11:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847286864_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3eb6a333a9a026a8972f33bdecc676cd.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь из десяти переданных Украине шведских танков Strv 122 выведены из строя, Киеву необходимо забрать их с поля боя и отправить на ремонт в Литву, сообщает журнал Forbes. Ранее издание сообщало, что российские дроны вывели из строя пятую часть "лучших танков Украины", повредив два танка Strv 122. "За несколько месяцев... 21-я бригада (ВС Украины)... потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции", - говорится в публикации журнала. Отмечается, что из выведенных из строя семи танков шесть еще можно забрать с поля боя и починить, однако для ремонта Strv 122 необходимо направить в Литву. "Дефицит запчастей... означает, что, как правило, у работников уходят несколько месяцев для ремонта поврежденного в бою Strv 122 или Leopard 2", - пишет Forbes. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

украина

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, швеция