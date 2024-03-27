ВСУ потеряли не менее семи из десяти шведских танков, пишут СМИ
Forbes: не менее семи из десяти переданных ВСУ шведских танков выведены из строя
© Фото : Rob KunzigШведский основной боевой танк Stridsvagn 122
© Фото : Rob Kunzig
Шведский основной боевой танк Stridsvagn 122. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь из десяти переданных Украине шведских танков Strv 122 выведены из строя, Киеву необходимо забрать их с поля боя и отправить на ремонт в Литву, сообщает журнал Forbes.
Ранее издание сообщало, что российские дроны вывели из строя пятую часть "лучших танков Украины", повредив два танка Strv 122.
"За несколько месяцев... 21-я бригада (ВС Украины)... потеряла по меньшей мере семь из своих десяти танков Strv 122, ранее принадлежавших Швеции", - говорится в публикации журнала.
Отмечается, что из выведенных из строя семи танков шесть еще можно забрать с поля боя и починить, однако для ремонта Strv 122 необходимо направить в Литву.
"Дефицит запчастей... означает, что, как правило, у работников уходят несколько месяцев для ремонта поврежденного в бою Strv 122 или Leopard 2", - пишет Forbes.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.