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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 250 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:50
2024-03-27T13:50
2024-03-27T13:56
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 250 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-ймеханизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи ДНР."Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, киев
Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 255 человек на Авдеевском направлении
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 250 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-ймеханизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи ДНР.
«
"Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.