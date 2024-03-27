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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 27.03.2024 (обновлено: 13:56 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/svo-1936153640.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 250 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:50
2024-03-27T13:56
россия
вооруженные силы украины
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 250 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-ймеханизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи ДНР."Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, киев
Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 255 человек на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 250 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-ймеханизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи ДНР.
«
"Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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