https://ria.ru/20240327/svetlichnaya-1936246658.html

Актриса Светлана Светличная попала в больницу

Актриса Светлана Светличная попала в больницу - РИА Новости, 27.03.2024

Актриса Светлана Светличная попала в больницу

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в больнице, сообщил РИА Новости ее сын Алексей Ивашов. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:36

2024-03-27T19:36

2024-03-27T20:54

культура

светлана светличная

новости культуры

россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в больнице, сообщил РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и якобы увезли в реанимацию."Да", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артистки.При этом он опроверг заявления о переводе Светличной в реанимацию. Кроме того, Ивашов уточнил, что не знает о состоянии матери, поскольку его не пускают в больницу.Светлана Светличная известна по ролям в фильмах "Любить", "Неподсуден", "Держись за облака", "Им покоряется небо", "Семнадцать мгновений весны" и "Стряпуха". Зрителям она особенно запомнилась по работе в картине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

https://ria.ru/20231224/aktrisy-1917449998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

светлана светличная, новости культуры, россия