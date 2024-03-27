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Актриса Светлана Светличная попала в больницу - РИА Новости, 27.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:36 27.03.2024 (обновлено: 20:54 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/svetlichnaya-1936246658.html
Актриса Светлана Светличная попала в больницу
Актриса Светлана Светличная попала в больницу - РИА Новости, 27.03.2024
Актриса Светлана Светличная попала в больницу
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в больнице, сообщил РИА Новости ее сын Алексей Ивашов. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:36
2024-03-27T20:54
культура
светлана светличная
новости культуры
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в больнице, сообщил РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и якобы увезли в реанимацию."Да", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артистки.При этом он опроверг заявления о переводе Светличной в реанимацию. Кроме того, Ивашов уточнил, что не знает о состоянии матери, поскольку его не пускают в больницу.Светлана Светличная известна по ролям в фильмах "Любить", "Неподсуден", "Держись за облака", "Им покоряется небо", "Семнадцать мгновений весны" и "Стряпуха". Зрителям она особенно запомнилась по работе в картине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
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светлана светличная, новости культуры, россия
Культура, Светлана Светличная, Новости культуры, Россия
Актриса Светлана Светличная попала в больницу

Сын Светланы Светличной рассказал, что его мать попала в больницу

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНародная артистка России Светлана Светличная
Народная артистка России Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Народная артистка России Светлана Светличная. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в больнице, сообщил РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.
Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и якобы увезли в реанимацию.
"Да", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артистки.
При этом он опроверг заявления о переводе Светличной в реанимацию. Кроме того, Ивашов уточнил, что не знает о состоянии матери, поскольку его не пускают в больницу.
Светлана Светличная известна по ролям в фильмах "Любить", "Неподсуден", "Держись за облака", "Им покоряется небо", "Семнадцать мгновений весны" и "Стряпуха". Зрителям она особенно запомнилась по работе в картине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
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