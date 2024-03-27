https://ria.ru/20240327/su-25-1936071416.html

Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами

Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами - РИА Новости, 27.03.2024

Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами

Российские штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми авиационными ракетами удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:12

2024-03-27T05:12

2024-03-27T05:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

су-25

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми авиационными ракетами удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "На земле получили задачу, подготовились к боевому вылету, выполнили взлет парой. Далее выход в район цели, в назначенное время поразили цель. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена", - рассказал о боевом вылете лётчик Су-25 с позывным Барни. "После пуска неуправляемых авиационных ракет, выполнили отворот со снижением на предельно малую высоту с отстрелом ППИ. Выполнили посадку на аэродроме взлета", – добавил Барни. Минобороны также показало видеоролик, на котором видна подготовка к полёту, взлёт, выход в район цели и нанесение удара. Кроме того, демонстрируется выполнение противоракетного манёвра и возвращение на аэродром.

https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html

https://ria.ru/20240326/udar-1936012440.html

https://ria.ru/20240327/rakety-1936068479.html

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россия, безопасность, су-25