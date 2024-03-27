https://ria.ru/20240327/su-25-1936071416.html
Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами
Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами - РИА Новости, 27.03.2024
Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами
Российские штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми авиационными ракетами удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:12
2024-03-27T05:12
2024-03-27T05:12
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми авиационными ракетами удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "На земле получили задачу, подготовились к боевому вылету, выполнили взлет парой. Далее выход в район цели, в назначенное время поразили цель. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена", - рассказал о боевом вылете лётчик Су-25 с позывным Барни. "После пуска неуправляемых авиационных ракет, выполнили отворот со снижением на предельно малую высоту с отстрелом ППИ. Выполнили посадку на аэродроме взлета", – добавил Барни. Минобороны также показало видеоролик, на котором видна подготовка к полёту, взлёт, выход в район цели и нанесение удара. Кроме того, демонстрируется выполнение противоракетного манёвра и возвращение на аэродром.
https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html
https://ria.ru/20240326/udar-1936012440.html
https://ria.ru/20240327/rakety-1936068479.html
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россия, безопасность, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Су-25
Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ неуправляемыми авиаракетами
Экипажи Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Северодонецком направлении
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли неуправляемыми авиационными ракетами удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на северодонецком направлении, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"На земле получили задачу, подготовились к боевому вылету, выполнили взлет парой. Далее выход в район цели, в назначенное время поразили цель. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена", - рассказал о боевом вылете лётчик Су-25 с позывным Барни.
"После пуска неуправляемых авиационных ракет, выполнили отворот со снижением на предельно малую высоту с отстрелом ППИ. Выполнили посадку на аэродроме взлета", – добавил Барни.
Минобороны также показало видеоролик, на котором видна подготовка к полёту, взлёт, выход в район цели и нанесение удара. Кроме того, демонстрируется выполнение противоракетного манёвра и возвращение на аэродром.